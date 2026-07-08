Bijele patike Edija Rame ponovo su privukle pažnju na samitu NATO-a u Ankari, a snimak susreta sa Donaldom Trampom brzo se proširio društvenim mrežama.

Izvor: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom zvaničnog fotografisanja lidera na samitu NATO-a u Ankari, pažnju prisutnih privukao je albanski premijer Edi Rama, koji je i ovog puta uz klasično odijelo nosio bijele patike, po čemu je već postao prepoznatljiv.

NATO's Rutte tries to draw Trump's attention to Albanian Prime Minister Edi Rama's white sneakers, but Trump doesn't seem particularly interested.pic.twitter.com/yKQ6Eq2uXz — Clash Report (@clashreport)July 8, 2026

Rama, visok 201 centimetar, bio je i meta šala svojih kolega. Francuski predsjednik Emanuel Makron i još nekoliko lidera našalili su se na račun njegove visine dok su zauzimali mesta za zajedničku fotografiju.

https://youtube.com/shorts/nLez5FcaTVs?si=rgMu2Si9kR9vE_zX

U dobrom raspoloženju, Rama je uz osmeh odgovorio: "Da siđem jedan stepenik?", što je izazvalo smjeh okupljenih.

Jedan od trenutaka koji je privukao najviše pažnje dogodio se kada je generalni sekretar NATO-a Mark Rute pokazao Donaldu Trampu Ramine bijele patike, očigledno želeći da podijeli šalu sa američkim predsjednikom.

Vidi opis Ramine bijele patike ukrale šou na samitu NATO: Rute ih pokazao Trampu, kamere snimile reakciju predsjednika SAD Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Marin Ludovic/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Marin Ludovic/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Za razliku od ostalih lidera, Tramp nije reagovao na gest niti se uključio u šalu, već je ostao ozbiljan i ravnodušan.

Kamere su u tom trenutku zabilježile i izraz lica Edija Rame, koji je, prema pisanju pojedinih medija, djelovao vidno neprijatno nakon što je shvatio da je pažnja usmjerena na njegovu obuću. Snimak sa fotografisanja ubrzo je postao tema na društvenim mrežama, gdje su korisnici komentarisali i Ramine patike i Trampovu hladnu reakciju.

(Haberler/Mondo)