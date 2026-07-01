Uoči NATO samita u Ankari, Amerika pritiska saveznike da hitno povećaju ulaganja u odbranu na 5 odsto BDP-a. Uz to, Donald Tramp oštro kritikuje Evropu zbog izostanka podrške ratu protiv Irana.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjedinjene Države izrazile su danas optimizam da će predstojeći samit NATO-a u Ankari sledeće nedelje biti uspješan.

"Spremni smo za veoma uspješan samit ove godine, jer je prošlogodišnji bio jedinstven i od izuzetne važnosti", rekao je američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker na virtuelnom brifingu sa novinarima.

Vitaker je izjavio da će se sastanak u Ankari fokusirati na procjenu sprovođenja odbrambenih obaveza dogovorenih na prošlogodišnjem samitu u Hagu.

Sposobnosti, a ne samo potrošnja

Posebno treba pažljivo ispitati odbrambene sposobnosti, rekao je on, naglašavajući da problem ide dalje od pukog povećanja potrošnje.

"Na kraju, radi se o mogućnostima koje se kupuju tim izdacima, a to mora da podrži trenutno povećanje tereta ovde u Evropi", istakao je Vitaker.

Američka vlada već neko vrijeme vrši pritisak na Evropljane da preuzmu veću odgovornost za sopstvene odbrambene sposobnosti.

Cilj od 5 odsto BDP-a

Kao odgovor na rat Rusije protiv Ukrajine i na nagovor predjsednika Donalda Trampa, NATO se na prošlogodišnjem samitu obavezao na povećanje odbrambene potrošnje na do tada neviđen način. Saveznici su dogovorili cilj ulaganja 5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) godišnje u odbranu i bezbjednost najkasnije do 2035. godine, što je više nego u bilo kom trenutku od vremena Hladnog rata. Pored vojne potrošnje, odobravaju se i ulaganja u infrastrukturu.

Vitaker je naglasio da neki saveznici doprinose više od drugih. Prema njegovim riječima, vodeću ulogu imaju zemlje poput Poljske, nordijskih zemalja, baltičkih država i Nemačke. Neke od njih su već dostigle cilj od 5 odsto, dok su druge na putu da to učine u bliskoj budućnosti.

Tramp očekuje da oni saveznici koji još uvek zaostaju „odmah” pojačaju svoje napore, upozorio je američki ambasador.

Napeti odnosi zbog Irana

Odnosi između SAD i pojedinih evropskih saveznika trenutno su napeti. Tramp i drugi članovi njegove administracije u više navrata su kritikovali ono što smatraju nedovoljnom podrškom saveznika američkom ratu protiv Irana, a američki predsjednik ih je, između ostalog, optužio i za nedostatak lojalnosti.