Tokom NATO samita, Tramp je napravio gaf mešajući Japan i Iran, izazivajući smjeh među novinarima.

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Predsjednik Donald Tramp napravio je gaf tokom NATO samita kada je pomiješao aktuelnog američkog protivnika sa nekadašnjim neprijateljem.

Tramp je novinarima, tokom bilateralnog sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, rekao da su američki nosači aviona bili pod vatrom japanskih snaga.

Osamdesetogodišnji američki predsjednik bio je usred neformalnog i opširnog obraćanja novinarima zajedno sa ukrajinskim liderom kada je počeo da hvali američko odbrambeno naoružanje nakon, kako je rekao, napada na USS Abraham Lincoln.

"Imali smo 111 projektila koje je ispalila Islamska Republika Japan. Ispaljeni su na nosač aviona u periodu od oko jednog sata. Sto jedanaest projektila na veoma skup brod, i svaki od tih projektila je oboren, uglavnom Patriotima, ali i drugim sredstvima", rekao je.

Trump: "We had 11 missiles shot by the Islamic Republic of Japan"pic.twitter.com/FUOFLVZiKh — Aaron Rupar (@atrupar)July 8, 2026

Čini se da je Tramp zapravo mislio na napad iranskih snaga na američki nosač aviona ranije ove godine, ali ga je pripisao Japanu, zemlji koja gotovo čitav vek nije ispalila nijedan metak na Sjedinjene Američke Države.

Iako su japanske oružane snage tokom Drugog svetskog rata nekada predstavljale ozbiljnu pretnju američkim nosačima aviona i drugim pomorskim snagama, dve zemlje su nakon poraza Japana u tom ratu postale bliski saveznici i to su ostale do danas.

Nekoliko trenutaka kasnije Tramp je pomešao i Zelenskog, koji je sjedio pored njega, sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada je novinare upitao da li imaju "pitanje za predsjednika Putina".

To je izazvalo smjeh u prostoriji, nakon čega je Tramp pokušao da se izvuče tako što je ponovio poziv novinarima da postave pitanje i nagovestio da će ga preneti ruskom predsjedniku.

Trampovo mješanje Putina i Zelenskog dogodilo se gotovo tačno dvije godine nakon što je njegov prethodnik, predsjednik Džo Bajden, na NATO samitu 2024. godine u Vašingtonu neslavno predstavio Zelenskog kao "predsjednika Putina".

(MONDO)