Nakon noćašnjih vojnih udara SAD na Iran, Donald Tramp je poručio da je primirje gotovo. Američki predsjednik je iransko rukovodstvo nazvao "zlim ljudima" i optužio ih za prljavu igru.

Izvor: NBC/Printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp prvi put se oglasio nakon noćašnjih američkih vojnih udara na Iran, poručivši da je američka vojska "vrlo snažno napala" iranske ciljeve i da, prema njegovom mišljenju, primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne postoji.

Govoreći tokom susreta sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Ankari, Tramp je optužio iransko rukovodstvo za nastavak napada uprkos prethodnim dogovorima.

"Rekli smo im: 'Idite i obavite svoje pogrebne obrede', a umjesto toga juče su počeli da ispaljuju projektile i napadaju brodove. Zato smo ih sinoć vrlo snažno pogodili", izjavio je Tramp.

Dodao je da su američki napadi bili "20 puta snažniji" od iranskih udara odmazde. "Rekao sam im da ćemo na svaki njihov napad uzvratiti sopstvenim napadom. Ali oni igraju prljavo pa napadaju sve redom. Ne sviđaju mi se. Ne volim ih. To su zli ljudi", rekao je američki predsjednik.

Tramp: Primirje je gotovo

Tramp je takođe naveo da su Sjedinjene Američke Države "izgubile mnogo vremena sa Iranom" i da je Teheran trebalo još davno da postigne mirovni sporazum.

"To su zli i bolesni ljudi. Oni su rak. A znate šta se radi sa rakom? Treba ga odstraniti što ranije", poručio je.

Na pitanje novinara da li smatra da je američko-iransko primirje završeno, Tramp je odgovorio potvrdno.

"To je vrlo zanimljivo pitanje. Po mom mišljenju, gotovo je. Ne želim više da imam posla sa njima", rekao je. Dodao je da će razgovarati sa američkim pregovaračima jer, kako tvrdi, iranska strana i dalje želi da pregovara.

"Što se mene tiče, primirje je gotovo. Razgovaraću sa našim pregovaračima. Oni žele da pregovaraju, ali po mom mišljenju, razgovori sa njima su samo gubitak vremena", zaključio je Tramp.

SAD i Iran su 17. juna potpisali memorandum o razumijevanju kojim je zaustavljen vojni sukob između dvije zemlje i obavezali su se na pregovarački period od 60 dana kako bi se postigao konačni, trajni mirovni sporazum.

Međutim, američka vojska je tokom noći pokrenula "niz snažnih udara" na Iran, za koje je rekla da su odgovor na napade na brodove u Ormuskom moreuzu.