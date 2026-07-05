Dječak pronađen mrtav u porodičnoj kući sa teškim povredama, policija navodi da je riječ o izuzetno potresnom slučaju.

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Australiju je potresao slučaj u kojem je 32-godišnja žena optužena za ubistvo svog četvorogodišnjeg sina, dok policija istovremeno istražuje i sumnju na mogući kanibalizam, prenose australijski mediji.

Prema navodima lista Sydney Morning Herald, žena je u subotu sama došla u policijsku stanicu u gradiću Vajong, sjeverno od Sidneja, nakon čega su policajci otišli do njene kuće.

U porodičnom domu zatekli su tijelo četvorogodišnjeg dječaka sa teškim povredama ruke. Mediji navode da je dijete, po svemu sudeći, bilo mrtvo već nekoliko dana prije nego što je pronađeno.

Nadzornik policije Čed Gilis izjavio je da je riječ o izuzetno potresnoj sceni.

"Potvrđeno je da je dijete imalo povrede, ali u ovom trenutku neću govoriti o njihovoj prirodi", rekao je Gilis, dodajući da je policajcima i ekipama Hitne pomoći koje su prve stigle na lice mjesta obezbijeđena psihološka podrška.

Protiv osumnjičene je podignuta optužnica za ubistvo i nasilje u porodici, a određeno joj je zadržavanje bez mogućnosti puštanja uz kauciju. Naredno ročište zakazano je za 1. septembar.

Komšije navode da ih je tragedija potpuno šokirala i da nijesu primijetile ništa što bi ukazivalo na ovakav ishod. Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti smrti dječaka, uključujući i navode o mogućem kanibalizmu koje istražitelji provjeravaju.