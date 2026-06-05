Tijelo žene pronađeno zazidano u kući u malom gradu u Austriji.

Izvor: Profimedia/Franz Perc / Alamy

Tijelo žene pronađeno je zazidano prethodne nedelje u Minhendorfu u Austriji, piše austrijski "Hojte". Reč je o malom gradu sa svega 3.000 stanovnika.

Vatrogasci su razbili ulazna vrata kuće, a psi tragači su ubrzo ojsetili miris tijela koje je već bilo raspadnuto. Prema pisanju "Kronen Cajtung" portala, vjeruje se da je tijelo bilo zazidano nekoliko godina, možda čak i cijelu deceniju!

Žena je trebalo da uskoro proslavi čak 100. rođendan i tim povodom su rođaci trebali da je iznenade. Istraga je pokrenuta kada je prijavljen njen nestanak.

Jedan komšija je rekao da ju je poznavao, ali da ju je dugo nije vidio. Naložena je obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti, kao i okvirno vrijeme smrti.

Nije poznato šta se tačno desilo, kao i kako rođaci nisu dosad primetili njen nestanak. Pozvan je sin žene na razgovor, vjeruje se da je dugo bio u inostranstvu i da bi mogao da pomogne u istrazi.

Sumnja se na prevaru jer je penzija godinama uredno isplaćivana. Međutim, potrebno je istražiti ko je podizao penziju.