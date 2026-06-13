Najduži put na svijetu proteže se na čak 14.500 kilometara i, zanimljivo, ne vodi nigdje.

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Riječ je o australijskom Autoputu 1, najdužem nacionalnom putnom pravcu na svijetu, koji obilazi čitav kontinent i povezuje sve glavne gradove australijskih saveznih država i teritorija na kopnu, prateći obalu. Zbog svoje kružne trase, ovaj autoput nema klasičan početak ni kraj.

Izgrađen je 1955. godine, a čini ga mreža povezanih saobraćajnica koja prolazi kroz neke od najimpresivnijih pejzaža Australije – od tropskih kišnih šuma i spektakularnih obalnih litica do pješčanih plaža i beskrajnih prostranstava australijske divljine.

Putovanje ovom rutom smatra se jednom od najvećih avantura na svijetu, a vozačima pruža priliku da upoznaju gotovo sve prirodne i geografske različitosti najmanjeg kontinenta.

"Veliki krug" oko Australije

Ruta obuhvata više poznatih autoputeva, među kojima su Princes Highway, koji povezuje Sidnej i Melburn, kao i Stuart Highway, koji spaja Darvin i Port Ogastu preko Alis Springsa.

Mnogi avanturisti odlučuju se da automobilom obiđu čitavu Australiju ovom trasom. Za takvo putovanje potrebno je najmanje tri mjeseca, dok većina putnika za detaljnije istraživanje usputnih destinacija izdvoji između šest i dvanaest mjeseci.

Ipak, jedna ekipa vozača uspjela je da postavi rekord. Vozeći neprekidno 24 sata dnevno i zaustavljajući se samo radi sipanja goriva, kompletnu rutu prešli su za svega pet dana i 13 sati.

Potrošnja goriva i priprema

Za obilazak čitave trase potrebno je oko 1.500 litara goriva.

Posebno zahtjevne dionice nalaze se u Zapadnoj Australiji, Sjevernoj teritoriji i oblasti Nularbor, gdje se benzinske pumpe i mjesta za snabdijevanje vodom nalaze na međusobnoj udaljenosti od više stotina kilometara.

Zbog toga je za ovakvo putovanje neophodna ozbiljna priprema prije polaska na put.