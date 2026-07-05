U Poljskoj je izbio politički sukob zbog sumnji da su Ukrajini isporučeni protivvazdušni raketni sistemi "Patriot" američke proizvodnje bez znanja parlamenta ili predsjednika.

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U Poljskoj je izbio politički sukob zbog sumnji da su tokom proljeća Ukrajini isporučeni protivvazdušni raketni sistemi „Patriot“ američke proizvodnje, pri čemu opozicija tvrdi da je to učinjeno bez znanja parlamenta i predsjednika države.

Opoziciona nacionalno-konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) poručila je da su ti raketni sistemi potrebni i samoj Poljskoj.

"Te rakete su ključni element odbrane poljskog vazdušnog prostora od balističkih projektila i drugih visokotehnoloških prijetnji", objavio je na platformi X bivši ministar odbrane Marijuš Blaščak, jedan od istaknutih poslanika PiS-a.

Odgovarajući na optužbe, zamjenik ministra odbrane Cezari Tomčik izjavio je za novinsku agenciju PAP da je spisak vojne pomoći Ukrajini klasifikovan kao tajni dokument.

Rasprava je uslijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da Ukrajini ponestaje raketa „Patriot“ zbog dugotrajnog rata sa Rusijom.

Da li je Poljska prepustila Ukrajini prioritet?

Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus je u martu, zajedno sa evropskim partnerima, pokušao da obezbijedi više od 30 raketa „Patriot“, a na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u Ramštajnu u aprilu ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov zahvalio je Njemačkoj, Holandiji, Španiji i Poljskoj na dodatnim isporukama vojne pomoći.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš tada nije želio da otkrije da li je Poljska Ukrajini ustupila rakete iz sopstvenih zaliha ili joj je prepustila prioritet u isporukama iz Sjedinjenih Američkih Država.

Savjetnik za vanjsku politiku predsjednika Karola Navrockog, Marcin Pšidacz, izjavio je da informacije kojima raspolaže ukazuju na to da je Poljska upravo prepustila Ukrajini prioritet u redu čekanja za isporuku raketnih sistema.