Poljski zvaničnici upozorili su na povećan rizik od ruskih provokacija na istočnom krilu NATO-a, navodeći da bi Moskva mogla da posegne za hibridnim operacijama i dodatno zaoštri bezbjednosnu situaciju u regionu.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Poljski državni vrh smatra da postoji sve veći rizik od ruskih provokacija na istočnom krilu NATO-a, izjavio je šef spoljne obavještajne službe Poljske, prenosi u nedelju njemačka agencija dpa.

"Pratimo razvoj situacije u Ukrajini i vidimo da rat u ovom trenutku ne ide u prilog Rusiji. To izaziva zabrinutost da bi Moskva mogla dodatno da eskalira situaciju", rekao je pukovnik Pavel Šota, direktor spoljne obavještajne službe Poljske, za poljski list Ržečpospolita.

On je rekao da bi ograničen napad na baltičke zemlje mogao da bude izveden u obliku takozvanih "malih zelenih ljudi", kako su nazivane ruske snage bez vojnih oznaka koje su 2014. godine preuzele kontrolu nad poluostrvom Krim.

"Rusija sistematski prelazi crvene linije kako bi testirala odgovor NATO-a. Cena takvih provokacija je mala, dok Alijansa uglavnom odgovara političkim mjerama, što podstiče dalju eskalaciju", rekao je Šota.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski prošle nedelje takođe je upozorio da bi Rusija mogla da izvede takozvane operacije pod lažnom zastavom.

"Moramo da poručimo Vladimiru Putinu da znamo šta namejrava i da nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u takav scenario, jer bi to bilo potpuno neprihvatljivo i branićemo svaki pedalj teritorije NATO-a", rekao je Sikorski za američku televiziju CBS.

Putin i drugi zvaničnici u Moskvi više puta su istakli da Rusija nema namjeru da napadne članice NATO-a. Međutim, obavještajne službe u nekoliko država članica dijele zabrinutost zbog moguće eskalacije. Ipak, njihove procene razlikuju se kada je riječ o obimu i vremenskom okviru eventualne eskalacije.