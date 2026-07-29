Miroslavu Pačniku, koji je u decembru odsjekao glavu spomeniku Tita u Velenju, uručena je optužnica. Prijeti mu do pet godina zatvora i novčana kazna zbog uništavanja kulturnog dobra.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović /YouTube/Printscreen/Rundumleuchte1

Miroslav Pačnik, koji je u decembru prošle godine odsjekao glavu bronzanom spomeniku Josipa Broza Tita u Velenju i odvezao je u prtljažniku automobila, saopštio je na društvenoj mreži Fejsbuk da mu je Okružni sud u Celju uručio optužnicu. Iz dokumenta proizilazi da mu prijeti do pet godina zatvora, a predložena je i novčana kazna. Na društvenoj mreži se iz objavljenog dokumenta vidi da je Okružno državno tužilaštvo u Celju protiv njega podiglo optužnicu zbog krivičnog djela oštećenja ili uništenja stvari od posebnog kulturnog značaja ili prirodne vrijednosti, prema članu 219. Krivičnog zakonika.

Do pet godina zatvora

Optužnica predviđa kaznu prema prvom stavu člana 219. Krivičnog zakonika, u kojem je za opisano djelo zaprijećena zatvorska kazna do pet godina. Predložena je i novčana kazna u iznosu od najmanje 11.254,50 eura. Pačnik je uz to na Fejsbuku napisao da mu se postupak čini ironičnim. Ponovio je i svoj stav o bivšem jugoslovenskom predsjedniku Josipu Brozu Titu. Kako piše, on je po njegovom mišljenju ograničavao slovenačku kulturu, zbog čega je odgovoran za smrt brojnih slovenačkih kulturnih radnika.

Krivična prijava opštine

Pačnik je u decembru prošle godine uklonio glavu bronzanog spomenika Josipa Broza Tita u Velenju. Policija ga je, nakon što je njegovo djelo primijetio jedan građanin i prijavio ga, ubrzo posle događaja pronašla, a glavu spomenika otkrila u prtljažniku njegovog automobila. Početkom ove godine i opština Velenje je protiv Pačnika podnela krivičnu prijavu i u okviru krivičnog postupka istakla zahtjev za naknadu štete u iznosu od nešto više od 11.200 eura.

(Dnevnik.si/MONDO)