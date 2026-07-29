Ruska Federalna služba bezbijednosti saopštila je da je za Durovom raspisana međunarodna potjernica.

Izvor: Youtube/ Tucker Carlson/Printscreen

Suosnivač Telegrama Pavel Durov optužen je za pomaganje u terorističkim aktivnostima, a pokrenut je i postupak za raspisivanje međunarodne potjernice za njim, saopštio je u srijedu ruski FSB.

"Direktor administracije Telegrama Pavel Durov optužen je u okviru krivičnog postupka koji je u toku za pomaganje u terorističkim aktivnostima, a za njim je raspisana međunarodna potjernica", precizirao je FSB.

(TASS/Mondo)