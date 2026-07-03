SAD upozorile su Poljsku na navodne ruske planove za oružanu provokaciju koja bi mogla da bude izvedena u narednim mjesecima s ciljem testiranja odlučnosti NATO-a i slabljenja zapadne podrške Ukrajini, prenose poljski mediji, pozivajući se na bezbjedonosne izvore.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Prema pisanju portala Onet, pozivajući se na izvore bliske poljskom predsjedniku Karolu Navrockom, Vašington je Varšavi uputio više upozorenja o navodnim ruskim planovima za izazivanje oružane provokacije na teritoriji Poljske, piše britanski Telegraf.

Kako se navodi, meta bi mogla da bude kritična infrastruktura, uključujući elektroenergetska postrojenja. Kao jedan od mogućih scenarija pominje se i ograničeni upad ruskih ili beloruskih vojnika na teritoriju članice NATO-a.

Izvori tvrde da bi takva akcija mogla da bude predstavljena kao slučajan prelazak granice zbog kvara GPS sistema ili kao navodna spasilačka misija radi izvlačenja oštećenog helikoptera.

Cilj - slabljenje podrške Ukrajini

Prema bezbjednosnim izvorima koje citira Onet, cilj eventualne provokacije bio bi podizanje tenzija i primoravanje zapadnih saveznika da preispitaju ili obustave vojnu pomoć Ukrajini.

Sagovornici lista smatraju da bi Moskva pokušala da iskoristi situaciju kako bi Poljska i saveznici bili primorani na pregovore, umjesto na vojni odgovor.

U tom scenariju, povlačenje ruskih ili bjeloruskih snaga nakon pregovora predstavljalo bi političku pobjedu za Moskvu, dok bi prekid zapadne podrške Ukrajini mogao da bude jedan od ključnih zahtjeva.

Poljska i baltičke zemlje podigle oprez

Jedan izvor iz poljskog Ministarstva odbrane potvrdio je za Onet da postoji mogućnost ruske provokacije, ali je istakao da je Poljska već sprovela vojne vježbe kako bi pokazala da bi svaki takav potez izazvao snažan odgovor NATO-a.

Slična upozorenja, prema navodima lista, dolaze i iz baltičkih bezbjednosnih službi, čiji izvori tvrde da se o ovakvim scenarijima navodno razgovara u Moskvi.

Prema pisanju lista, zbog angažovanja velikog djela ruskih snaga u Ukrajini, malo je verovatno da bi Rusija mogla da pokrene širi sukob sa NATO-om, zbog čega se kao realnija mogućnost razmatraju ograničene provokacije ili hibridni napadi.

(The Telegraph/Mondo)