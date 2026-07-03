Ukrajinske snage izvele su raketni napad na ruski Belgorod nakon čega su djelovi grada ostali bez struje i vode. Ruske vlasti saopštile su da je jedna žena poginula, dok je napad uslijedio dan nakon jednog od najvećih ruskih vazdušnih udara.

Izvor: HOGP/Krasnodar regional governor Veni

Ukrajinske oružane snage izvele su u petak rano ujutru raketni napad na ruski grad Belgorod, a meta je, prema navodima regionalnog operativnog štaba, bila energetska infrastruktura.

"Jedan civil je poginuo u raketnom napadu. Objekti energetske infrastrukture pretrpeli su velika oštećenja," saopštile su ruske vlasti.

Posle napada više opština ostalo je bez električne energije i vode, dok je oštećeno i pet vozila.

Gradonačelnik Belgoroda Valentin Demidov rekao je da je žena koja je izgubila život u trenutku napada bila u svom automobilu.

Izbio požar na energetskim objektima

Prema pisanju lokalnog portala Pepel Belgorod, pogođeni su trafostanica Južnaja i termoelektrana Energo, nakon čega je izbio požar i gust crni dim nadvio se nad gradom.

Savjetnik ukrajinskog ministra odbrane Serhij Sternenko izjavio je da je meta napada bila termoelektrana Mičurinsk, što je izazvalo djelimične prekide u snabdijevanju strujom i vodom.

"Prijavljeni su i problemi sa komunikacijama i internetom," naveo je Sternenko.

Termoelektrana Mičurinsk smatra se važnim energetskim objektom koji podržava proizvodnju i administrativni rad kompanije Belenergomash-BZEM, jednog od najvećih ruskih proizvođača cijevi, metalnih konstrukcija i energetske opreme.

Napad uslijedio posle razornog udara na Kijev

Ruski mediji podsjećaju da je Ukrajina i ranije gađala energetsku infrastrukturu Belgoroda kao odgovor na ruske napade na ukrajinske energetske objekte.

Najnoviji napad uslijedio je svega dan nakon što je Rusija izvela jedan od najvećih vazdušnih udara na Kijev od početka rata.

Prema podacima ukrajinske Državne službe za vanredne situacije, pogođene su višespratnice, hotel, stanica hitne pomoći i zoološki vrt.

U napadu je poginulo najmanje 30 ljudi, dok je oko 100 osoba povrijeđeno.

Načelnik Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko saopštio je da se još tri osobe vode kao nestale, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija tokom napada lansirala 570 vazdušnih sredstava, uključujući balističke rakete, od kojih je, kako tvrde ukrajinske vlasti, 524 presretnuto.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ocenio je da je reč o najmasovnijem napadu na glavni grad Ukrajine od početka rata, dok je 3. jul proglašen Danom žalosti u Kijevu.

(Kijv Post/Mondo)