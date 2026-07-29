Iako administracija tvrdi da Rusija pomaže Iranu, Tramp umanjuje značaj tih informacija. Njegov blag stav prema Moskvi izaziva zabrinutost usled novih napada na američke vojnike.

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Jedan od glavnih ciljeva rata koji je predsjednik Donald Tramp pokrenuo protiv Irana bio je da zaustavi Teheran u finansiranju grupa na Bliskom istoku koje su godinama napadale američke vojnike, piše CNN.

Tramp je više puta tvrdio da su upravo iranski saveznici odgovorni za ranjavanje i smrt brojnih Amerikanaca. No, kad se otvori pitanje da li Rusija pomaže Iranu u napadima na te iste vojnike, Tramp reaguje mnogo opreznije. Ponekad zvuči gotovo nezainteresovano.

Hegset kaže jedno, Tramp drugo

Najnoviji primer stigao je nakon svjedočenja ministra odbrane Pita Hegseta pred senatskim odborom. Na pitanje da li Kina i Rusija pomažu Iranu, Hegset je rekao da obje zemlje "na određene načine omogućavaju neke od iranskih aktivnosti".

Dva dana kasnije, državni sekretar Marko Rubio ignorisao je pitanje o toj temi dok je sjedio prekoputa ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Tramp je zatim na društvenim mrežama napisao suprotno od onoga što je rekao njegov ministar odbrane.

Objavio je da Kina i Rusija, prema njegovom mišljenju, "ne učestvuju" u ratu u Iranu jer su ga njihovi lideri uvjerili da Teheranu ne prodaju oružje. "Vjerujem im", rekao je Tramp kasnije istog dana. "Možda nešto i rade, ali to do sada barem nije bilo ništa značajno. Mislim da ne bi hteli da me razočaraju."

Zelenski tvrdi da Rusija Iranu daje satelitske snimke

Rusija se ne optužuje samo za moguću prodaju oružja Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Moskva Iranu dala satelitske snimke američkih baza. Kad su Trampa u ponedeljak pitali o tome, ponovo je umanjio važnost informacije.

Rekao je da to "ne bi imalo uticaja", ali je dodao da će provjeriti da li je to istina. "Saznaćemo da li je to istina. Pitaću Putina o tome", rekao je Tramp. No, to nije nova tema.

Još početkom marta objavljeno je, pozivajući se na više izvora upoznatih sa američkim obavještajnim podacima, da Rusija Iranu dostavlja podatke o američkim vojnim ciljevima. Njujork tajms je u međuvremenu objavio da američki i evropski zvaničnici vjeruju kako Moskva Iranu šalje i dronove, kao i djelove za njih. Kremlj to demantuje.

Bijela kuća tvrdi da to nije presudno

Trampova reakcija na izvještaj iz marta bila je slična sadašnjoj. Rekao je da "uopšte nema naznaka o tome", ali i da rezultati prvih dana rata pokazuju kako to ionako nije presudno. "Iskreno, nije važno da li se to dogodilo ili nije, jer predsjednik Tramp i američka vojska apsolutno desetkuju odmetnuti iranski teroristički režim", rekla je tada portparolka Bijele kuće Karolin Levit.

Stiv Vitkof, jedan od Trampovih pregovarača za okončanje rusko-ukrajinskog rata, rekao je da je Rusiji "oštro" poručio da Iranu ne daje obavještajne podatke o ciljevima. Tramp, međutim, to nikada nije rekao tako jasno. Čini se da ga ta tema ne zabrinjava previše, čak ni nakon novih pogibija američkih vojnika za koje Vašington krivi Iran.

Podsjeća na priču iz Avganistana

Cijela situacija podseća na Trampov prvi mandat, kada su se pojavile obavještajne informacije da Rusija nudi nagrade za ubistva američkih vojnika u Avganistanu.

Tramp je tada tvrdio da o tome nikada nije usmeno obaviješten. Objavljeno je, međutim, da se ta informacija nalazila u njegovom pisanom dnevnom brifingu iz februara 2020. godine, za koji se tvrdilo da ga nije uvijek čitao u cjelosti. Tramp je priču odbacio kao moguću "podvalu" i "lažnu vijest". Kasnije je priznao da o tome nije razgovarao sa Putinom.

"Nikada o tome nisam razgovarao sa Putinom", rekao je tada za Aksios. "Bih, nemam problema s tim." Njegova administracija tvrdila je da obavještajni podaci nisu bili dovoljno čvrsti. Bajdenova administracija kasnije je objavila da CIA u te informacije ima tek "nizak do umjeren nivo povjerenja".

Poruka Moskvi

Problem je u poruci koju Tramp šalje Moskvi. Kad se pojave sumnje da Rusija pomaže u napadima na američke vojnike, Tramp najčešće ne reaguje oštro, nego relativizuje temu. Tokom prvog mandata uporedio je mogućnost da Rusija plaća za ubistva američkih vojnika sa američkom pomoći antisovjetskim snagama u Avganistanu 1980-ih godina.

U martu je, govoreći o mogućoj ruskoj pomoći Iranu, rekao da bi Rusi vjerovatno "rekli da mi to radimo protiv njih". Takav stav Moskvi može poslati poruku da pomaganje Iranu u napadima na američke vojnike, ako se zaista događa, za Trampa nije nepremostiva prepreka.