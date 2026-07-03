Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u čestitki upućenoj predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku povodom Dana nezavisnosti da Moskva i Minsk uspešno sarađuju u svim oblastima i koordiniraju napore u suprotstavljanju spoljnim pretnjama i izazovima.

Izvor: Profimedia/Kristina Solovyova / Zuma Press /Ria Novosti

Rusija i Bjelorusija uspješno sarađuju u svim oblastima i koordiniraju napore u suprotstavljanju spoljnim pretnjama i izazovima, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin u čestitki predsjedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku povodom Dana nezavisnosti te zemlje.

U poruci objavljenoj na sajtu Kremlja, Putin je naveo da "Moskva i Minsk uspješno sarađuju u svim oblastima i usklađuju svoje napore u borbi protiv spoljnih pretnji i izazova."

Ruski predsjednik istakao je da je Dan nezavisnosti Belorusije važan i za građane Rusije, jer je povezan sa, kako je rekao, slavnim događajem iz zajedničke istorije dvije zemlje - oslobođenjem Minska od nacističkih okupatora.

"Veze bratskog prijateljstva i uzajamne podrške, koje su nastale tokom teških ratnih godina, bile su i ostale čvrst temelj za jačanje savezničkih odnosa između Rusije i Belorusije," poručio je Putin.

(TASS/Mondo)