Ima milionski biznis, a sadi paradajz i krastavac: Indira Radić iznenadila objavom

Pjevačica već godinama uživa u miru daleko od gradske gužve, a sada je pokazala kako izgleda njena bašta na Kosmaju, te otkrila koje domaće voće i povrće uzgaja.

Izvor: Instagram printscreen / indiraradicofficial

Indira Radić već neko vrijeme uživa u miru na periferiji Beograda, a svoj mir pronašla je na Kosmaju, gdje je pazarila kuću.

Na Instagramu je objavila snimak iz dvorišta gdje se vidi kako izgleda njena bašta. Indira je pokazala domaći paradajz, krastavce i jagode, a otkrila je i da su čeri paradajz već ubrali.

Pogledajte 00:45 Indira Radić pokazala svoju baštu Izvor: Instagram Izvor: Instagram

" E, sada nešto iz moje bašte. Paradajz, i jagode su tu. Čeri smo već ubrali. Tu je i krastavac, vrijeme je da se bere" rekla je pjevačica u videu.

U opisu objave kratko je napisala: „Moj čarobni vrt“, a snimak je za kratko vrijeme prikupio veliki broj pozitivnih komentara.

Odselila se iz Beograda

Indira je nedavno renovirala i svoju kuću na Kosmaju, koja se nalazi na velikom placu okruženom zelenilom. U dvorištu se nalazi prostrani bazen, travnjak je pažljivo održavan, dok su duž ograde posađene visoke tuje koje dodatno obezbjeđuju privatnost.

Pevačica se pre nekoliko godina odselila sa Banovog brda i život u Beogradu zamijenila prirodom. Kako su ranije prenosili domaći mediji, odlučila je da mir pronađe na Kosmaju, odakle i dalje bez problema odlazi na nastupe u Srbiji i dijaspori.

"Indiri je u poslednje vrijeme počeo da smeta život u Beogradu. Riješila je da sebi kupi kuću na Kosmaju, koji nije daleko od Beograda, a za mnoge je pravi mali raj na zemlji. Tamo joj je sve potaman. U grad ide samo kada mora, dok u stanu u kojem je godinama živjela sada živi njen sin Severin sa suprugom Elinom i sinom Mihaelom. Organizovala je život po svojoj mjeri, ima svoj mir i malu baštu u kojoj posebno uživa“, ispričao je svojevremeno izvor blizak pjevačici.

Pored kuće na Kosmaju, Indira je godinama ulagala i u nekretnine. Kako je ranije pisano, ona posjeduje čak pet apartmana u jednom od popularnih ljetovališta u Grčkoj, koje tokom turističke sezone izdaje gostima. Za ovu investiciju navodno je izdvojila oko 300.000 eura, dok je za sebe obezbijedila i luksuzan apartman sa pogledom na more, u kojem boravi kada odmara u Grčkoj, piše Kurir.

Podsjetimo, Indira Radić odlučila je da proda svoju rodnu kuću u mjestu Dragalovci, malom selu u Republici Srpskoj. Kako se navodi, u porodičnoj kući pjevačice više niko ne živi od kada je njen otac preminuo. Iako među komšijama postoje podijeljena mišljenja o tome da li ga je obilazila dok je bio živ, svi su saglasni da Indira u rodni kraj nakon njegove smrti gotovo uopšte ne navraća.

Pogledajte kako izgleda porodična kuća Indire Radić: