Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 25, a akcije potrage i dalje traju. Tokom noći na grad je lansirano gotovo 500 dronova i više od 70 balističkih raketa.
Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećao se na 25, objavio je večeras načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko.
On je objavio na Telegramu da su na jednoj od lokacija u Darničkom okrugu Kijeva i dalje u toku akcija potrage i raščišćavanje ruševina, tako da je moguće da će biti pronađeno još tijela, prenio je Ukrinform.
Prethodno je bilo saopšteno da je najmanje 21 osoba poginula u ruskom napadu na Kijev.
Na više lokacija širom Kijeva bilo je angažovano više od 600 vatrogasaca i spasilaca.
Ruske snage su tokom noći izvele masovan napad na ukrajinsku prijestonicu, pri čemu je pogođeno više djelova grada.
Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko saopštila je ranije danas da je u napadu pogođeno više od 20 stambenih zgrada, kao i da je oko stotinu kuća oštećeno usled granatiranja.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija tokom napada upotrebila gotovo 500 dronova i više od 70 balističkih raketa, prenosi Blic pisanje Tanjuga.
(Blic/MONDO)