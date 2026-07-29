Evropa se suočava sa najgorom sezonom šumskih požara u istoriji. Španija i Portugal bilježe najveću štetu i masovne evakuacije, dok je u EU već izgorelo područje veličine Luksemburga.

Izvor: X/Molino & Cata • Aceite de Oliva Virgen Extra/- Le Direct Info

Dok se Madrid priprema za "teške sate koji predstoje", Portugal stavlja opštine na maksimalno upozorenje od šumskih požara. Koje zemlje su do sada pretrpjele najveću štetu?

Španija je zemlja EU koja je najteže pogođena ovogodišnjim šumskim požarima, bilježeći najveći udio izgorelog zemljišta u Evropi u odnosu na svoju površinu u 2026. godini.

To je više od 200.000 hektara, ili oko 0,4 odsto teritorije te zemlje, navodi program EU za posmatranje Zemlje Kopernikus.

U nedelju je premijer Pedro Sančez upozorio da predstoje teški sati, nakon što je više od 90.000 ljudi bilo primorano da se evakuiše iz oblasti oko Madrida i Avile.

Susjedni Portugal se takođe suočava sa teškom sezonom požara, bilježeći drugi najveći udio izgorelog zemljišta u EU, sa 0,3 odsto.

U ponedeljak je svaki okrug u sjevernom i centralnom Portugalu, zajedno sa južnim okrugom Faro u Algarveu, stavljen pod najviši nivo upozorenja na opasnost od požara.

Ipak, neke zemlje van EU, poput Ukrajine ili Crne Gore, prijavile su još gore stope. Koliku su štetu nanijeli šumski požari 2026. godine?

Francuska je još jedna teško pogođena zemlja, sa oko 260.000 evakuisanih ljudi, a jugozapadni departman Žironda pretrpio je najveću štetu.

U međuvremenu, Evropska unija u cjelini bi mogla biti na putu ka svojoj najgoroj sezoni šumskih požara do sada.

Ovaj blok je već pretrpio oko 1.200 požara u 2026. godini, što je više nego dvostruko od godišnjeg prosjeka koji iznosi 569, navodi Informacioni sistem EU za šumske požare.

Do sada je u plamenu nestalo više od 250.000 hektara, prema podacima Evropske komisije. Da bismo to stavili u perspektivu, to je otprilike veličina Luksemburga.

S obzirom na to da je veći dio ljeta tek pred nama, ukupna površina je na putu da premaši rekord iz 2025. godine od preko 270.000 hektara. Kako požari utiču na životnu sredinu?

Kopernikus procjenjuje da su šumski požari u 2026. godini već proširili više od 8 tona CO₂ širom EU.

Prosječan građanin emituje oko 5,55 tona tokom cijele godine.

S obzirom na to da se ove nedelje očekuju i "padavine ispod prosjeka", situacija će se vjerovatno dodatno pogoršati, sa "najvećim deficitom koji se proteže od Francuske preko Alpa do Balkana".

"Padavine iznad prosjeka obuhvataju Skandinaviju i sjevernu Evropu, uz najveći suficit iznad Skandinavije", saopštio je Kopernikus.