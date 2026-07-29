Zaradila milione, pa pokupovala nekretnine: Teodora Džehverović otkrila šta posjeduje, radovi uveliko u toku

Iako se dobro stambeno obezbijedila, kako navodi, karijera i zarada joj ipak nisu na prvom mjestu.

Izvor: AmigShow printscreen

Teodora Džehverović otkrila je kako provodi dane i koliko joj je sport važan u svakodnevnom životu.

Osim toga, govorila je i o nekretninama koje posjeduje, ističući da je zadovoljna onim što je do sada stekla.

" Zadovoljna sam, ustajem rano, legnem rano, treniram, bavim se poslom. Zavisi sve koji je period u godini, a ovo mi je najgori, mislim najturbulentniji. Imala sam snimanje spotova i stvarno sam se iscimala, a onda i Music Week. Ljetnja turneja, stajlinzi za plesačice i mene... " govorila je Teodora.

Kako je navela, napreduju radovi oko kuće koju je nedavno pazarila.

Pogledajte kako je Teodora Džehverović izgledala u "Amidži šou":

" Krov još ne znam sama da radim! Majstori rade, radi se postepeno kuća. Uzela sam drugi stan, a kućica je novo iskustvo 2 rekla je ona.

"Imam 29 godina i vrlo dobro se zna da sve ovo radimo da bismo nekome ostavili. Meni je najveća želja da se ostvarim kao majka, nije karijera najbitnija stvar u životu " dodala je Teodora u emisiji "Amidži šou".

Zarada Teodore Džehverović

Inače, prema podacima iz APR-a, Teodora je tokom 2025. godine prihodovala svega nešto više od 4 miliona dinara.

S druge strane, imala je i troškove od skoro 3 i po miliona dinara.

Na kraju, pjevačica je ostvarila neto dobitak od 760.000 dinara, odnosno približno 6.500 eura.