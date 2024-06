Kirilo Budanov, šef Glavnog obaveštajnog direktorata Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR), izjavio je da je Rusija već na Krim i oko Kerčkog mosta postavila djelove najmodernijeg siatema protivvazdušneodbrane (PVO) S-500.

To će, u principu, biti eksperimentalna primjena... Kerčki most se uvijek koristi i dokle god stoji tamo, on će biti korišćen... - izjavio je Budanov.