Dječak (11) iz Tirane se utopio na plaži u Draču.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tragičan događaj dogodio se ove sedmice na plaži u albanskom Draču, gdje je jedanaestogodišnjak iz Tirane izgubio život dok se kupao u moru.

Prema policijskom izvještaju, incident se dogodio oko 10.35 časova u naselju broj 13, gdje se maloljetnik kupao u moru i, kako se sumnja, slučajno utopio, piše albanski "Euronews".

Istražni tim nastavlja rad na rasvjetljavanju i potpunom dokumentovanju okolnosti incidenta, kao i na utvrđivanju uzroka utapanja jedanaestogodišnjeg dječaka koji je živio u Tirani.