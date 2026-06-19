Na plaži Tale u Albaniji udavile su se dvije djevojčice.

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Tragedija se dogodila na plaži Tale kod mjesta Leže u Albaniji kada su se udavile dvije maloljetne djevojčice, piše "Indeksonline". Prema prvim informacijama, jedna djevojčica je imala 11, a druga 13 godina.

Kupale su se u dijelu plaže koja nije bila pod nadzorom spasioca. Zasad nije poznato kako su se udavile, ali se sumnja da nisu mogle da izađu iz vode.

Njihova tijela su izvučena iz mora. Policija je na licu mjesta i obavlja uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti tragedije.