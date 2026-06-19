Identifikovane dvije djevojčice koje su se udavile na plaži Tale u Albaniji u Jadranskom moru.

Izvor: YouTube/screenshot

Identifikovane su dvije djevojčice koje su se udavile na plaži Tale u Albaniji danas oko podneva, piše "Vox News". Udavile su se J.D. (9) i A.A. (11) koje su ušle u more, ali nisu uspjele da izađu kada su krenuli talasi.

Tragedija se dogodila kod mjesta Lješ u Albaniji. Reč je o poznatom i vrlo popularnom ljetovalištu.

Porodice su ih tražile nekoliko minuta, ali su nakon nekoliko minuta pronađena njihova tijela na obali plaže. Obije djevojčice su porijeklom iz grada Fuše Kruje.

Na tom dijelu plaže lokalna opština nema nadležnost i nije bilo spasilaca koji bi ih primetili u vodi dok su talasi. Postoji u blizini jedan osmatrački toranj koji je napušten.

Gradonačelnik Lješa Pjerin Ndreu je izjavio saučešće porodicama. Apelovao je na oprez na plažama, naročito kada su talasi i kada nema spasilaca da nadgledaju situaciju.

"Na takvim mjestima roditeljska briga prema djeci, kao i pažnja članova porodice i društva prema osobama koje ne znaju da plivaju, mora u svakom trenutku biti maksimalna", upozorio je Ndreu.