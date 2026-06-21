Američka i iranska delegacija stigle su u Švajcarsku, gdje će biti održani tehnički pregovori o nuklearnom programu Irana i sprovođenju privremenog sporazuma, uprkos napetoj situaciji na Bliskom istoku.

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Iranska delegacija doputovala je u Švajcarsku kako bi učestvovala u tehničkim razgovorima sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, prenela je poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim.

Delegaciju predvodi predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Galibaf, dok se među članovima nalazi i ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Očekuje se da će glavne teme razgovora biti budućnost iranskog nuklearnog programa, sudbina zaliha obogaćenog uranijuma i bezbjednosna pitanja u regionu.

I Džej Di Vens na putu ka pregovorima

U međuvremenu, portparol potpredsjednika SAD potvrdio je da je Džej Di Vens otputovao u Švajcarsku kako bi učestvovao u razgovorima sa iranskom stranom.

Njegov dolazak potvrđuje da Vašington pridaje veliki značaj predstojećim pregovorima, koji predstavljaju prvi direktan susret visokih američkih i iranskih zvaničnika nakon postizanja privremenog sporazuma.

U fokusu nuklearni program i Ormuski moreuz

Pregovori dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, nakon što je Iran najavio zatvaranje Ormuskog moreuza, a američki predsjednik Donald Tramp poručio da očekuje postizanje konačnog sporazuma u narednih 60 dana.

Uprkos bezbjednosnim izazovima i nastavku sukoba u regionu, obije strane nastavljaju diplomatske napore kako bi pronašle trajno rešenje za pitanja nuklearnog programa i stabilnosti u regionu.

(Al Džazira/Mondo)