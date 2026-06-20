Pakistan i Katar učestvovaće sutra kao posrednici na tehničkim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj, dok se diplomatski napori nastavljaju uprkos sukobima u Libanu koji prete da ugroze mirovni proces.

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Pakistan i Katar učestvovaće sutra na razgovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana.

Kako se navodi, tehnički pregovori biće održani u švajcarskom planinskom odmaralištu Birgenštok (Bürgenstock), a predstavnici dvije zemlje učestvovaće u svojstvu posrednika.

Islamabad nastavlja ulogu posrednika

"Pakistan će nastaviti da olakšava proces u svojoj ulozi posrednika, sa ciljem da unaprijedi dogovore postignute u okviru Memoranduma o razumevanju iz Islamabada", navodi se u saopštenju pakistanskog Ministarstva spoljnih poslova.

Iran i SAD šalju delegacije

I Iran i Sjedinjene Američke Države potvrdili su da će poslati svoje delegacije na razgovore u Švajcarskoj, uprkos tome što nastavak sukoba u Libanu preti da ugrozi diplomatski proces.

Borbe između Izraela i Hezbolaha i dalje predstavljaju jedan od najvećih izazova za pregovore, za koje se međunarodni posrednici nadaju da će otvoriti put ka trajnom sporazumu i smirivanju tenzija na Bliskom istoku.

(Al Džazira/Mondo)