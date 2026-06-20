Pakistan i Katar učestvovaće sutra kao posrednici na tehničkim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj, dok se diplomatski napori nastavljaju uprkos sukobima u Libanu koji prete da ugroze mirovni proces.
Pakistan i Katar učestvovaće sutra na razgovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana.
Kako se navodi, tehnički pregovori biće održani u švajcarskom planinskom odmaralištu Birgenštok (Bürgenstock), a predstavnici dvije zemlje učestvovaće u svojstvu posrednika.
Islamabad nastavlja ulogu posrednika
"Pakistan će nastaviti da olakšava proces u svojoj ulozi posrednika, sa ciljem da unaprijedi dogovore postignute u okviru Memoranduma o razumevanju iz Islamabada", navodi se u saopštenju pakistanskog Ministarstva spoljnih poslova.
Iran i SAD šalju delegacije
I Iran i Sjedinjene Američke Države potvrdili su da će poslati svoje delegacije na razgovore u Švajcarskoj, uprkos tome što nastavak sukoba u Libanu preti da ugrozi diplomatski proces.
Borbe između Izraela i Hezbolaha i dalje predstavljaju jedan od najvećih izazova za pregovore, za koje se međunarodni posrednici nadaju da će otvoriti put ka trajnom sporazumu i smirivanju tenzija na Bliskom istoku.
(Al Džazira/Mondo)