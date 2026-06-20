Dva putnička voza sudarila su se kod Bedforda, a putnici svjedoče o scenama haosa i panike

Izvor: Kurir printscreen

Jedna osoba je poginula, a gotovo 90 ih je povrijeđeno u teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila juče u blizini Bedforda u Engleskoj, kada su se sudarila dva voza kompanije East Midlands Railway.

Prema podacima hitnih službi, 33 osobe zadobile su teže, a 56 lakše povrede. U nesreći je život izgubio mašinovođa jednog od vozova.

Do sudara je došlo nakon što se voz koji je saobraćao iz Notingema prema Londonu zaustavio zbog tehničkog kvara. Nekoliko minuta kasnije u njega je udario drugi voz koji je dolazio iz Korbija.

Putnici su opisali dramatične scene, navodeći da nije bilo nikakvog upozorenja prije sudara.



„Čuo se snažan prasak, ljudi su letjeli sa sjedišta, a svuda je bilo krvi i dima“, ispričali su očevici.

Nakon udara nekoliko vagona iskočilo je iz šina, dok su sjedišta bila iščupana i prevrnuta. Na snimcima sa mjesta nesreće vide se povrijeđeni putnici kako čekaju pomoć, dok spasilačke ekipe izvlače unesrećene iz oštećenih vagona.

Na teren je upućeno više od 20 ambulantnih vozila, šest medicinskih helikoptera, vatrogasne i policijske ekipe. Svi teško povrijeđeni prevezeni su u bolnice u Bedfordu, Lutonu i Danstejblu.

Britanski premijer Keir Starmer izrazio je saučešće porodici poginulog i zahvalio hitnim službama na brzoj reakciji.

Željeznički saobraćaj između Bedforda i Lutona privremeno je obustavljen, a pokrenuta je istraga koja treba da utvrdi uzrok jedne od najtežih željezničkih nesreća u Velikoj Britaniji posljednjih godina.