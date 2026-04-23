U sudaru dva voza u Danskoj, kod Hileroda severno od Kopenhagena, povrijeđeno je 17 ljudi, od kojih se četvoro nalazi u kritičnom stanju.
Nesreća se dogodila oko 40 kilometara severno od danske prestonice, na pruzi koja povezuje Hilerod i Kagerup, kada su se, prema navodima službi za vanredne situacije, dva lokalna voza sudarila čeono.
Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup.— Berlingske (@berlingske)April 23, 2026
Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.
"Radi se o sudaru dva lokalna voza. Ima povrijeđenih među putnicima, svi su evakuisani i niko nije ostao zarobljen", saopštile su spasilačke službe, javlja Skaj Njuz.
Policija je događaj opisala kao veliku nesreću, uz snažnu reakciju hitnih službi. Povrijeđeni su prebačeni u bolnice ambulantnim vozilima i helikopterima.