Povrijeđeni su prebačeni u bolnice ambulantnim vozilima i helikopterima.

Izvor: printscreen X / berlingske

U sudaru dva voza u Danskoj, kod Hileroda severno od Kopenhagena, povrijeđeno je 17 ljudi, od kojih se četvoro nalazi u kritičnom stanju.

Nesreća se dogodila oko 40 kilometara severno od danske prestonice, na pruzi koja povezuje Hilerod i Kagerup, kada su se, prema navodima službi za vanredne situacije, dva lokalna voza sudarila čeono.

Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup.



Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.



Følg udviklingen her.https://t.co/axywtXzMUu



Steven Knap/Ritzau Scanpixpic.twitter.com/E0iRe2jL9W — Berlingske (@berlingske)April 23, 2026

"Radi se o sudaru dva lokalna voza. Ima povrijeđenih među putnicima, svi su evakuisani i niko nije ostao zarobljen", saopštile su spasilačke službe, javlja Skaj Njuz.

Policija je događaj opisala kao veliku nesreću, uz snažnu reakciju hitnih službi. Povrijeđeni su prebačeni u bolnice ambulantnim vozilima i helikopterima.