U sudaru dva voza u Danskoj, kod Hileroda sjeverno od Kopenhagena, povrijeđeno je nekoliko ljudi.
Dva voza su se u nedelju sudarila u Danskoj, povrijeđeno je nekoliko ljudi. Nesreća se dogodila u blizini Hileroda, sjeverno od Kopenhagena, potvrdile su lokalne službe za vanredne situacije, javlja Rojters.
Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup.— Berlingske (@berlingske)April 23, 2026
Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.
Frontalni sudar
"Dva lokalna voza su se frontalno sudarila. Ima povrijeđenih putnika. Svi su izašli iz vozova i niko nije ostao zarobljen. Na lice mjesta je poslata jaka ekipa“, rekao je portparol vatrogasne službe za šire područje Kopenhagena.