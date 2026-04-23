U sudaru dva voza u Danskoj, kod Hileroda sjeverno od Kopenhagena, povrijeđeno je nekoliko ljudi.

Izvor: Søren Bidstrup

Dva voza su se u nedelju sudarila u Danskoj, povrijeđeno je nekoliko ljudi. Nesreća se dogodila u blizini Hileroda, sjeverno od Kopenhagena, potvrdile su lokalne službe za vanredne situacije, javlja Rojters.

Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup.



Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.



Følg udviklingen her.https://t.co/axywtXzMUu



Frontalni sudar

"Dva lokalna voza su se frontalno sudarila. Ima povrijeđenih putnika. Svi su izašli iz vozova i niko nije ostao zarobljen. Na lice mjesta je poslata jaka ekipa“, rekao je portparol vatrogasne službe za šire područje Kopenhagena.