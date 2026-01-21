Nakon nesreća vozova u Kataloniji i Andaluziji, sindikat mašinovođa (SEMAF) najavio je opšti štrajk u željezničkom saobraćaju.

Izvor: Profimedia/Handout / AFP

Španski sindikat mašinovođa (SEMAF) najavio je danas opšti štrajk u željezničkom saobraćaju u Španiji nakon nesreća vozova u Kataloniji i Andaluziji, u kojima je poginulo najmanje 43 osobe, a više desetina je povrijeđeno.

"Pozvaćemo na opšti štrajk u cijelom sektoru kako bi se obezbijedila bezbjednost i povjerenje u željezničku mrežu", saopštio je SEMAF, ne navodeći tačan datum štrajka.

U Kataloniji, autonomnoj pokrajini sa 7,5 miliona stanovnika na sjeveroistoku Španije, danas je privremeno obustavljen saobraćaj prigradskih vozova. Kompanija za upravljanje željeznicama Adif pregledava pruge nakon što je juče uveče, uslijed kišnog nevremena, došlo do odrona zemlje i kamenja na šine.

Voz je prolazio pored Barselone kada se urušio zaštitni zid pored pruge i pao na šine i prvi vagon voza. Poginuo je 27-godišnji mašinovođa, jedan od grupe pripravnika u vozu. Lekarsku pomoć zatražilo je 37 putnika, od kojih je pet prevezeno u bolnice zbog teških povreda.

U galeriji pogledajte fotografije nesreće u Španiji:

Održava se i minuta ćutanja

Gotovo istovremeno, drugi voz u Kataloniji naleteo je na odronjenu stijenu, pri čemu mu je pukla osovina, ali niko nije povrijeđen. U Kataloniji već četiri dana pada jaka kiša sa vjetrom. Španski ministar saobraćaja Oskar Puente izjavio je za televiziju Telecinco da je upravo nevrijeme uzrok dvije posljednje nesreće i da će razgovarati sa sindikatom kako bi ih odvratio od štrajka.

Katalonska regionalna vlada pozvala je na minut ćutanja u 12:30 kako bi odala počast žrtvama. Prije četiri dana uveče, u južnoj pokrajini Andaluziji, sudarila su se dva brza voza, pri čemu je poginulo najmanje 43 osobe, dok se oko trideset putnika nalazi u bolnici.

Voz koji je išao iz Malage prema Madridu izgubio je posljednja tri vagona, koja su prešla na susjednu prugu, a na njih je naletio voz iz Madrida koji je dolazio iz suprotnog pravca. Istražitelji ispituju šine sa mjesta nesreće i donji dio voza sa kojih su vagoni iskočili.

(Index/MONDO)