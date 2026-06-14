Ehud Barak optužio izraelskog premijera da produžava sukobe kako bi izbjegao političke i pravosudne posljedice, dok su njegove izjave izazvale burne reakcije u izraelskoj javnosti.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Bivši izraelski premijer Ehud Barak uputio je oštre kritike na račun aktuelnog premijera Benjamin Netanyahu, optužujući ga da bi mogao pokušati da ugrozi predstojeći izborni proces u zemlji.

U intervjuu za izraelski javni servis KAN, Barak je izrazio zabrinutost da bi Netanjahu mogao da pokuša da odloži ili sabotira izbore.

„Bojim se da bi Netanjahu mogao pokušati da sabotira izbore, a to može veoma lako da uradi“, rekao je Barak.

On je ustvrdio da bi izraelski premijer mogao izazvati novu regionalnu eskalaciju pokretanjem vojnih operacija u Libanu, što bi, prema njegovim riječima, moglo izazvati odgovor pokreta Hezbollah i Irana.

Barak je takođe ocijenio da Netanjahu ima interes da rat potraje.

„Netanjahu želi beskrajni rat jer razumije da bi okončanje sukoba ubrzalo njegovo suđenje“, rekao je bivši premijer.

Osim kritika na račun unutrašnje politike, Barak se osvrnuo i na najavljeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocijenivši ga veoma lošim.

„Jednom riječju – loše. U dvije riječi – veoma loše“, kazao je on, navodeći da se dokument ne bavi ključnim pitanjima poput balističkih raketa i regionalnih saveznika Teherana.

Njegove izjave izazvale su oštre reakcije među članovima vladajuće stranke Likud. Poslanik Boaz Bizmut zatražio je pokretanje istrage protiv Baraka, optužujući ga za legitimisanje nasilja prema premijeru.

Netanjahu se nalazi na čelu izraelske vlade od kraja 2022. godine, dok bi naredni parlamentarni izbori trebalo da budu održani tokom jeseni 2026. godine. Istovremeno, protiv njega se u Izraelu vodi postupak po optužbama za korupciju, dok je Međunarodni krivični sud ranije izdao nalog povezan sa optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.