Ministar finansija Izraela, Becalel Smotrič, poništava sporazum iz 1997. godine, što dodatno pogoršava tenzije na Zapadnoj obali i izaziva međunarodne osude.
Izraelski krajnje desničarski ministar finansija Becalel Smotrič odbacio je tri decenije star sporazum sa Palestinskom upravom, izjavivši da je "poništio Hebronski sporazum".
Smotrič je napisao da brojna ovlašćenja u podeljenom gradu Hebronu na Zapadnoj obali i njegovim svetim mjestima - uključujući Grobnicu patrijaraha ili Avramovo svetilište - više neće biti pod palestinskom opštinskom upravom Hebrona, "već će se u potpunosti vratiti pod odgovornost Države Izrael".
Sukobi na Zapadnoj obali
On je taj potez nazvao "istorijskom korekcijom" i rekao da nastavlja "revoluciju" legalizacije izraelskih naselja i "produbljivanja izraelskog suvereniteta" na Zapadnoj obali.
Palestinski predsjednik Mahmud Abas upozorio je na ozbiljnost tog poteza, javlja palestinska novinska agencija WAFA. Abas je pozvao međunarodnu zajednicu da odmah interveniše i izvrši pritisak na izraelske vlasti da ponište veoma opasnu odluku, rekavši da taj potez potkopava napore da se postigne mirno rešenje izraelsko-palestinskog sukoba kroz rešenje o dvije države.
Izraelska organizacija "Mir sada" takođe je kritikovala odluku kao "opasan i neodgovoran korak neuspjelog političara". Vlada je "zakazala na svim frontovima" u regionalnom ratu, a sada "palikuća Smotrič" pokušava da zapali okupiranu Zapadnu obalu, navodi se u saopštenju, javlja Index.
Sporazum iz 1997. godine
Sporazum o Hebronu postignut je 1997. godine za vrijeme prethodne vlade koju je predvodio Benjamin Netanjahu, koji je u to vrijeme bio i premijer. Predviđao je podjelu grada, pri čemu bi Izrael zadržao kontrolu nad jednom petinom kako bi zaštitio nekoliko stotina uglavnom radikalnih jevrejskih doseljenika. Procjenjuje se da u gradu živi 200.000 Palestinaca.
Prema riječima vladinih zvaničnika, ovaj potez takođe znači da opštinske vlasti Hebrona više neće pružati određene opštinske usluge jevrejskom naselju, uključujući sakupljanje smeća i izdavanje građevinskih dozvola. Izraelske vlasti i vojska će umjesto toga preuzeti punu odgovornost tamo.
Izrael je preuzeo kontrolu nad Zapadnom obalom i Istočnim Jerusalimom, između ostalih teritorija, u Šestodnevnom ratu 1967. godine. Danas tamo živi oko 700.000 izraelskih doseljenika među 3 miliona Palestinaca, dok Palestinci smatraju ta područja dijelom svoje buduće države sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom.