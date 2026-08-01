Poslanici parlamentarne većine nijesu podržali prijedlog GP URA da se od avgusta sve penzije povećaju za 40 eura, dok su usvojeni Zakon o koncesijama, Zakon o igrama na sreću i formiran Fiskalni savjet

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Skupština Crne Gore nije usvojila prijedlog GP URA da se od avgusta sve penzije povećaju za 40 eura, prenosi portal Dan.

Kako navodi Dan, o prijedlogu nije vođena rasprava, već se samo glasalo, a poslanici parlamentarne većine bili su uzdržani. Prijedlog je predviđao da minimalna penzija bude povećana sa sadašnjih 456 na 496 eura.

Iz GP URA ranije su tvrdili da u budžetu postoji dovoljno novca za povećanje svih penzija, dok je parlamentarna većina ocijenila da za takvu mjeru trenutno nema finansijskih mogućnosti, nazivajući prijedlog populističkim.

Poslanik GP URA Zoran Mikić rekao je za Dan da je glasanje pokazalo odnos vlasti prema penzionerima.

"Dok penzioneri sabiraju račune i gledaju kako da prežive od 1. do 1. u mjesecu, parlamentarna većina sabira nove ministre, funkcionere, potpredsjednike i državne sekretare."

On je pozvao penzionere da na narednim izborima kazne partije vlasti koje nijesu podržale povećanje penzija.

"Poslanici URE će na jesen opet predložiti povećanje penzija jer novca za to ima u budžetu i povećanje penzija ne zahtijeva novo zaduženje."

Kako prenosi Dan, parlamentarna većina odbila je i prijedlog zakona kojim bi radnicima državnih preduzeća koja su završila u stečaju, a nijesu obeštećena, bile isplaćene otpremnine.

S druge strane, Skupština je usvojila Zakon o koncesijama, kao i Zakon o igrama na sreću, uključujući amandman kojim je minimalna udaljenost objekata za priređivanje igara na sreću od vaspitno-obrazovnih ustanova smanjena sa 150 na 80 metara.

Poslanici su usvojili i Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u implementaciji strateških projekata.

Ministarka javnih radova Majda Adžović poručila je da će sporazum doprinijeti privlačenju investicija.

"Govorimo o projektima koji otvaraju prostor za nove investicije, stvaraju prilike za domaće kompanije, podstiču jačanje lokalnih zajednica i doprinose jačanju ukupne konkurentnosti naše ekonomije."

Dodala je da ozbiljne investicije dolaze u države koje imaju stabilan pravni okvir i pouzdano poslovno okruženje.

"Zato je važno da gradimo upravo takav ambijent – u kojem će kvalitetni projekti biti prepoznati kao zajednički interes države, privrede i građana. Posebno je važno da razvojne prilike koje se otvaraju iskoristimo odgovorno i u interesu Crne Gore."

Kako prenosi portal Dan, nakon tri godine i pet javnih poziva konačno je formiran Fiskalni savjet. Za njegove članove izabrani su Bratislav Pejaković, Jovo Đonović i Aleksandra Popović, dok je za viceguvernerku Centralne banke Crne Gore izabrana Zorica Kalezić.