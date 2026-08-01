Skupština Glavnog grada nije razmatrala prijedloge za imenovanje Vladimira Tomovića i Marijane Zečević za vršioce dužnosti direktora, a o njima bi odbornici trebalo da se izjasne početkom septembra

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Skupština Glavnog grada nije razmatrala prijedloge da Vladimir Tomović bude imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za stanovanje, niti da Marijana Zečević nastavi da vodi KIC „Budo Tomović“, iako je Odbor za izbor i imenovanja o njima raspravljao 29. jula, prenosi portal Dan.

Kako navodi Dan, oba prijedloga dostavio je gradonačelnik Saša Mujović. Odbor je podržao imenovanje Tomovića, dok Marijana Zečević nije dobila potrebnu većinu.

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić kazao je za Dan da su materijali dostavljeni nakon što je već bio podnesen zahtjev za sazivanje sjednice, zbog čega je, u dogovoru sa kabinetom gradonačelnika, odlučeno da se ove tačke razmatraju na narednoj sjednici.

Perić je istakao da je cilj da odbornici i javnost imaju dovoljno vremena da se upoznaju sa materijalima prije donošenja odluka, navodeći da od tog standarda treba odstupati samo kada postoje vanredne okolnosti ili javni interes.

Prema saznanjima portala Dan, o imenovanju Tomovića i Zečević odbornici bi trebalo da se izjasne na narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada, koja je planirana za 5. septembar.

Tomoviću je puni mandat istekao krajem prošle godine, a od februara obavlja funkciju u statusu vršioca dužnosti, dok je Marijana Zečević prethodnih šest mjeseci u v.d. mandatu na čelu KIC-a „Budo Tomović“, uz prijedlog Savjeta ustanove da nastavi da obavlja tu funkciju.