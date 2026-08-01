Zakon o oružju i municiji i Zakon o lokalnim službenicima i namještenicima usvojeni su kasno sinoć, nakon burne rasprave i izlaska opozicije iz plenarne sale

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Skupština Crne Gore usvojila je kasno sinoć Zakon o oružju i municiji glasovima 47 poslanika, dok je Zakon o lokalnim službenicima i namještenicima podržalo 48 poslanika, prenosi portal Vijesti.

Kako navode Vijesti, opozicija je prije glasanja napustila salu negodujući zbog toga što se o Zakonu o oružju raspravljalo neposredno pred ponoć, posljednjeg dana redovnog zasjedanja.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je bilo neophodno da oba zakona budu usvojena iste večeri, jer bi njihovo odlaganje moglo negativno uticati na zatvaranje pregovaračkih poglavlja 1 i 24 sa Evropskom unijom.

„Dobio sam čvrsta uvjeravanja od najvažnijih predstavnika Evropske komisije i Delegacije EU u Podgorici da moramo da završimo ova dva zakona, jer to može direktno da utiče na sprečavanje zatvaranja poglavlja“, rekao je Mandić, prenose Vijesti.

Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević povukao je amandmane na Predlog zakona, poručivši: „Ostavljam vas da se davite u vašem blatu, izvolite, izglasajte zakon“, nakon čega su poslanici Evropskog saveza napustili sjednicu.

Prije njih salu su napustili i poslanici Demokratske partije socijalista. Šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić ocijenio je da je način na koji se raspravljalo o ovom zakonu „ozbiljan primjer političke i institucionalne neodgovornosti“, ističući da javnost nakon dvije tragedije na Cetinju očekuje ozbiljan i odgovoran odgovor države.

Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša poručio je da parlamentarna većina ne treba odgovornost da prebacuje na opoziciju, dok je poslanik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić ocijenio da se zakon „gura silu na sramotu“, iako se tiče oko 70.000 građana koji legalno posjeduju oružje.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je Zakon o oružju usaglašen sa Evropskom komisijom, da je prošao javnu raspravu i konsultacije sa zainteresovanim stranama.

„Svaki savjesni vlasnik oružja neće imati bilo kakav problem s ovim zakonom. Svako ko bude opstruirao njegovo usvajanje preuzima odgovornost za usporavanje evropskog puta Crne Gore i nezatvaranje poglavlja 1 i 24 u propisanom roku“, poručio je Šaranović, prenosi portal Vijesti.