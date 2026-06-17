NATO procijenio da je Rusija izgubila više od 1,4 miliona vojnika u ratu protiv Ukrajine.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

NATO savez je procijenio da je Rusija u ratu protiv Ukrajine izgubila više od 1,4 miliona vojnika, piše ukrajinska "Pravda". NATO pakt i dalje vjeruje da Rusija neće odustati od svojih ciljeva uprkos velikim gubicima od početka rata koji je počeo 24. februara 2022. godine.

Ukrajinski list piše, pozivajući se na izjave visokih zvaničnika NATO pakta koji je razgovarao sa novinarima, predsjednik Rusije Vladimir Putin neće odustati od svojih prvobitnih planova i namjera. Izvori navode da je ekonomska situacija u Rusiji sve gora zbog sve većih finansijskih izdataka zbog rata.

Vidi opis Zastrašujući gubici Rusije u ratu sa Ukrajinom: Putin izdao posebno naređenje vojsci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Anonimni zvaničnik NATO navodi da je Rusija zadržala inicijativu na frontu. Takođe, njeni gubici su daleko od "stabilnih".

"Iako je Rusija ove godine zadržala inicijativu na frontu, njeni dobici su daleko od stabilnih. Ne vidimo nikakve naznake velikih promjena u operativnom tempu ili skorog pokretanja velike ruske ofanzive, a razlog je smanjen učinak ruske vojske na terenu", kaže izvor iz NATO.

Prema procjenama NATO pakta, Rusija je izgubila između 1,3 i 1,45 miliona vojnika. U to su uključeni i ranjeni vojnici, kao i oni koji su na neki drugi način izbačeni iz stroja.

Od ukupne cifre, oko pola miliona je poginulo. Uprkos tome, prema naređenju Putina, ruska vojska ne odustaje i nastavlja sa napadima.