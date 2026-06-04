Avion je navodno poletio iz Njemačke, a let nije bio prijavljen hrvatskim vlastima.

Izvor: Mirosław Durma / Alamy / Profimedia

Mali avion srušio se danas na području Medulina u Hrvatskoj, a policija je potvrdila da ima mrtvih i nestalih. Kako prenose tamošnji mediji, četiri osobe su stradale, dok se za dve traga.

Srušio se avion u Hrvatskoj, ima mrtvih i nestalih: Hitne službe jure na lice mjesta. Dojava o padu aviona stigla je u 11.18 časova.

EKSKLUZIVNO Prva snimka s mjesta užasa kod Medulina: Ovo je avion koji se srušio!https://t.co/VuiuYO7KAK — 24sata (@24sata_HR)June 4, 2026

"Dana 04.06. u 11.18 sati primljena je dojava o padu manjeg aviona na području nedaleko aerodroma Medulin. Dojava je potvrđena, sve hitne službe (policija, Hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti", objavila je policija.

Letjelica se srušila na području Medulina u Hrvatskoj. Kako prenose mediji, četiri osobe su stradale, dok se za dvije traga. Index.hr navodi da se avion prilikom udara prepolovio.

O avionskoj nesreći je govorio pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom u Medulinu. Za "Jutarnji list" kaže da zasad ne zna šta je tačno prethodilo padu letjelice.

Small plane crashes near Medulin - unofficially 4 dead.https://t.co/BUA3KqMJk2 — Croatian-Istrian (@IstrianMario)June 4, 2026

"Ne znam kako je došlo do nesreće. Iz meni nepoznatih razloga pilot, koji je inače iskusan i koji je trebalo da sleti na sportski aerodrom u Medulinu, iznad odlagališta otpada Kaštijun napravio je spiralu i zabio se u zemlju. To je jedina informacija koju imamo", rekao je Delić.

Avion je navodno poletio iz Njemačke, a let nije bio prijavljen hrvatskim vlastima.