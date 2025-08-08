Bezbjednosni kabinet odobrio je plan izraelskog premijera.

Izraelski bezbjednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua za preuzimanje vojne kontrole nad gradom Gazom, što predstavlja korak ka novoj velikoj eskalaciji rata.

Odluka je donijeta nakon sastanka koji je trajao duboko u noć, a potvrđuje stav da je za okončanje sukoba potrebno "potpuno bezbjednosno preuzimanje Pojasa Gaze", prenosi Sky News.

Uoči sastanka, Netanjahu je u intervjuu za Fox News potvrdio namjere Izraela.

Na pitanje da li će Izrael "preuzeti kontrolu nad cijelom Gazom", odgovorio je:

"Namjeravamo da, kako bismo osigurali našu bezbjednost, uklonimo Hamas odatle i oslobodimo stanovništvo Gaze."

Dodao je da Izrael ne želi da zadrži teritoriju, već da uspostavi "bezbjednosni pojas" i vlast preda "arapskim snagama koje će njome pravilno upravljati".

