Francuska je zabranila ulazak izraelskom ministru Itamaru Ben-Gviru nakon objavljivanja snimka na kojem su aktivisti humanitarne flotile za Gazu ponižavani i vezani.

Izraelskom ministru za nacionalnu bezbjednost Itamaru Ben-Gviru zabranjen je ulazak u Francusku, saopštio je danas francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

Baro je na društvenoj mreži "Iks" naveo da je odluka donesena zbog neprihvatljivih akcija Ben-Gvira u vezi sa aktivistima humanitarne flotile za Gazu "Sumud" koje su privele izraelske vlasti.

Izraelski ministar objavio je ove sedmice video na kojem je prikazano kako su strani aktivisti, uključujući francuske državljane, ponižavani i natjerani da kleče vezanih ruku.

Francuske vlasti su ranije pozvale izraelskog ambasadora da bi protestovale zbog postupaka koje su opisale kao neprihvatljive.

NJegovi potezi izazvali su međunarodno negodovanje i osude, kao i kritike unutar izraelske Vlade.

Brodovi globalne flotile "Sumud" isplovili su u četvrtak, 21. maja, sa juga Turske treći put, nakon što je Izrael prethodne misije presreo u međunarodnim vodama.

Globalna "Sumud" flotila saopštila je juče da je svih 50 brodova iz flotile presretnuto u istočnom Mediteranu, kao i da je privedeno 428 učesnika iz više od 40 zemalja.