Ostaci tijela u Gazi koji su predati Izraelu ne pripadaju taocima.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Ostaci tri tijela u Gazi, koji su sinoć predati Izraelu, ne pripadaju taocima koji se još uvijek drže na palestinskoj teritoriji. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je sinoć da je omogućio prevoz posmrtnih ostataka tri osobe iz Pojasa Gaze izraelskim vlastima radi identifikacije.

Za razliku od ranijih postupaka, Hamas sada nije objavio da predaje posmrtne ostatke talaca koje su militanti držali u Gazi.

Hamas je vratio posmrtne ostatke sahranjenog taoca

Posmrtni ostaci koje je Hamas vratio u ponedeljak uveče takođe nisu pripadali nijednom od talaca koji se još uvek drže u Gazi, već taocu koji je već sahranjen u Izraelu, saopštile su izraelske vlasti, prenosi Index. Ovaj potez izazvao je oštru reakciju, a premijer Benjamin Netanjahu najavio je hitan sastanak na kojem je Izrael odlučio da izvede više vazdušnih napada na područje Pojasa Gaze.

Član Hamasovih brigada Izzadin el-Kasam rekao je tada za Al Džaziru da su posmrtni ostaci pronađeni tokom iskopavanja u četvrti Tufah u gradu Gaza. To područje, prema sporazumu o prekidu vatre, trenutno se nalazi na Hamasovoj strani linije razgraničenja. U vazdušnim napadima koji su usledili poginulo je više od 100 osoba.

Attached is an infographic with the terrorists struck in Gaza in the past 24 hours:https://t.co/HWUcMtRI7Lpic.twitter.com/J0d9EYVz49 — Israel Defense Forces (@IDF)October 29, 2025

Tijela 11 talaca još uvek su u Gazi, među njima tijela dvoje stranih državljana. Hamas je oslobodio 20 živih talaca i predao posmrtne ostatke njih 17 nakon što je 10. oktobra na snagu stupilo primirje s Izraelom posle dvije godine rata.

Primirje postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, koje ostavlja nerazjašnjena problematična pitanja poput razoružanja Hamasa i vremenskog okvira za izraelsko povlačenje snaga iz Gaze, testirano je povremenim izbijanjem nasilja od stupanja na snagu.