Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi američke trupe mogle da budu premeštene iz Njemačke u Poljsku, dok Pentagon priprema povlačenje oko 5.000 američkih vojnika iz nemačkih baza tokom naredne godine.

"Poljska bi to voljela. Imamo sjajan odnos sa Poljskom. Imam odličan odnos sa predsjednikom. Veoma ga cijenim, tako da je to moguće", rekao je Tramp novinarima u petak.

Pentagon povlači hiljade vojnika iz Njemačke

Pentagon je ranije ovog mjeseca potvrdio da će Sjedinjene Američke Države povući 5.000 vojnika iz vojnih baza u Njemačkoj, čime se sprovodi pretnja koju je Tramp ranije iznio nakon sukoba sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom oko rata u Iranu.

Tramp je potom upozorio da bi broj povučenih vojnika mogao da bude i mnogo veći. "Smanjićemo broj vojnika mnogo više od 5.000“, poručio je američki predsjednik.

Poljska spremna da primi američke vojnike

Predsjednik Poljske Karol Navrocki izjavio je u sredu da je njegova zemlja spremna da primi američke vojnike koji budu povučeni iz Njemačke i dodao da će lično razgovarati sa Trampom kako bi vojnici bili raspoređeni u Poljskoj.

Sa druge strane, poljski premijer Donald Tusk upozorio je da Varšava ne bi trebalo da "preotima" trupe od saveznika.

Ministar odbrane Poljske pozdravio Trampove riječi

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš pozdravio je Trampove izjave. "Poljsko-američki savez predstavlja osnovu naše bezbjednosti", napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Dodao je da je Poljska spremna da primi dodatne američke vojnike kako bi se ojačalo istočno krilo NATO-a i dodatno zaštitila Evropa.

(Politico/Mondo)