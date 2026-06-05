Iranska mornarica saopštila je da je prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu ispalila rakete upozorenja i poslala dronove.
Iranska mornarica saopštila je da je prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu ispalila rakete upozorenja i poslala dronove, optužujući Vašington za narušavanje pomorskog saobraćaja i zadržavanje trgovačkih brodova i tankera.
Kako prenose iranski državni mediji, vlasti u Teheranu smatraju da aktivnosti američke mornarice predstavljaju prijetnju bezbjednosti plovidbe u tom dijelu regiona, javlja Rojters.
#BREAKING: Iran’s Navy says it fired warning shots using Qadir missiles and Shahid Danaye drones at two U.S. destroyers in the Sea of Oman.— The Globe & News (@TheGlobeNewt)June 5, 2026
According to Iranian state media, the vessels withdrew toward the Indian Ocean, and Iran claims the USS Tripoli amphibious assault…https://t.co/hEyjOx6oxFpic.twitter.com/NU8O2mMg0X
Istovremeno, iz američke Indo-pacifičke komande saopšteno je da su njihove snage tokom noći u Indijskom okeanu zaustavile brod bez zastave pod nazivom "M/T Davina", koji se nalazi pod sankcijama.
U objavi na društvenoj mreži Iks američka komanda je poručila da će nastaviti pomorske akcije usmjerene na suzbijanje ilegalnih mreža i zaustavljanje plovila za koja procenjuje da pružaju materijalnu podršku Iranu.