Iranska mornarica saopštila je da je prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu ispalila rakete upozorenja i poslala dronove.

Izvor: X/The Globe & News

Iranska mornarica saopštila je da je prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu ispalila rakete upozorenja i poslala dronove, optužujući Vašington za narušavanje pomorskog saobraćaja i zadržavanje trgovačkih brodova i tankera.

Kako prenose iranski državni mediji, vlasti u Teheranu smatraju da aktivnosti američke mornarice predstavljaju prijetnju bezbjednosti plovidbe u tom dijelu regiona, javlja Rojters.

#BREAKING: Iran’s Navy says it fired warning shots using Qadir missiles and Shahid Danaye drones at two U.S. destroyers in the Sea of Oman.



According to Iranian state media, the vessels withdrew toward the Indian Ocean, and Iran claims the USS Tripoli amphibious assault…https://t.co/hEyjOx6oxFpic.twitter.com/NU8O2mMg0X — The Globe & News (@TheGlobeNewt)June 5, 2026

Istovremeno, iz američke Indo-pacifičke komande saopšteno je da su njihove snage tokom noći u Indijskom okeanu zaustavile brod bez zastave pod nazivom "M/T Davina", koji se nalazi pod sankcijama.

U objavi na društvenoj mreži Iks američka komanda je poručila da će nastaviti pomorske akcije usmjerene na suzbijanje ilegalnih mreža i zaustavljanje plovila za koja procenjuje da pružaju materijalnu podršku Iranu.