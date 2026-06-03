Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je tokom razgovora sa Benjaminom Netanjahuom kritikovao izraelske vojne operacije u Libanu, navodeći da napadi otežavaju pregovore sa Iranom.

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Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da je tokom telefonskog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom ove nedelje oštro kritikovao izraelske vojne operacije u Libanu i da ga je, prema ranijim medijskim izvještajima, nazvao "ludim".

U intervjuu objavljenom u srijedu rekao je da je bio "pomalo uznemiren" jer izraelski napadi na Hezbolah otežavaju mirovne pregovore sa Iranom. Ipak, Tramp je naglasio da su odnosi između njega i Netanjahua i dalje dobri.

"Odlično smo sarađivali. Jako volim Bibija i veoma dobro radim s njim", rekao je Tramp u podkastu "Pod Fors Van", dodajući da ih povezuje činjenica da su obojica "ratni lideri".

Tramp pritom nije želio da precizira kada očekuje kraj sukoba. Nije isključio ni mogućnost da Ormuski moreuz, ključna pomorska ruta za svetsku trgovinu naftom i gasom, ostane blokiran sve do američkog praznika Dana rada početkom septembra.

"Mislim da bi to moglo da potraje do tada, ali vjerujem da je to malo vjerovatno. Očekujem da će se situacija riješiti relativno brzo", rekao je.

Američki predsjednik takođe je rekao da iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei učestvuje u pregovorima o završetku rata. Hamnei je preuzeo vođstvo nakon što je njegov otac poginuo u vazdušnim napadima koje su SAD i Izrael izveli na Iran krajem marta. Prema Trampovim riječima, mlađi Hamnei se još oporavlja od povreda zadobijenih tokom jednog od napada, ali i dalje daje politička odobrenja za ključne odluke.

Podsjetimo, uprkos diplomatskim naporima, sukobi između Izraela i Hezbolaha se nastavljaju. Izraelski dron je u srijedu pogodio automobil južno od Bejruta, svega nekoliko sati prije novih pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu.

Napad je usledio samo dva dana nakon sporazuma o smirivanju sukoba, prema kojem Izrael neće gađati južna predgrađa Bejruta, a Hezbolah će obustaviti napade na sjever Izraela.