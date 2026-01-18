Indonežanske vlasti su u nedjelju saopštile da su pronašle ostatke turbopropelerskog aviona ATR 42-500, koji je nestao u provinciji Južni Sulavesi, kao i tijelo jedne od deset osoba koje su se nalazile u avionu.

Izvor: X/db___tw/Printscreen

Indonežanske vlasti saopštile su u nedjelju da su pronašle ostatke aviona za nadzor ribarstva koji je nestao u provinciji Južni Sulavesi, na maglom obavijenoj planinskoj padini, i da su pronašle tijelo jedne od deset osoba koje su bile u avionu.

Turbopropelerski avion ATR 42-500 u vlasništvu vazduhoplovne grupe Indonezija Er Transport izgubio je kontakt sa kontrolom leta u subotu popodne u blizini regiona Maros na Južnom Sulavesiju.

Endonezya’da kaybolan uçağın enkazı bulundu.



✈️11 kişiyi taşıyan uçak, cumartesi günü Güney Sulawesi eyaletinin Maros bölgesinde irtibatı kaybetmişti.



Uçakta sekiz mürettebat ve üç yolcu bulunuyordu.pic.twitter.com/opETgXqj2K — Onedio (@onedio)January 18, 2026

Avion, koji je iznajmilo indonežansko Ministarstvo pomorstva i ribarstva za sprovođenje vazdušnog nadzora ribarstva, prevozio je sedam članova posade i tri putnika. Putnici su bili zaposleni u ministarstvu.

Ostaci pronađeni na nekoliko lokacija

Vlasti su prvobitno saopštile da je u avionu bilo osam članova posade, ali su kasnije revidirale tu brojku. Avion je letio iz Džogdžakarte za Makasar, glavni grad Južnog Sulavesija, prije nego što je izgubio kontakt.

U nedjelju ujutru, lokalni spasioci su pronašli ostatke aviona na raznim lokacijama oko planine Bulusaraung u regionu Maros, rekao je Andi Sultan, zvaničnik spasilačke agencije Južnog Sulavesija. Planina se nalazi 1.500 km sjeveroistočno od Džakarte, glavnog grada ove ogromne ostrvske države.