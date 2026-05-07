Najmanje 16 osoba je poginulo na indonežanskom ostrvu Sumatra kada se putnički autobus sudario direktno sa cisternom za gorivo na autoputu

Četiri osobe su povrijeđene, saopštili su zvaničnici. Sudar se dogodio oko podneva na autoputu Trans-Sumatra u provinciji Južna Sumatra, kada je međugradski autobus sa najmanje 20 putnika udario u cisternu koja se kretala u suprotnom smjeru, rekao je lokalni zvaničnik.

Rekao je da preliminarni nalazi ukazuju na to da je autobus možda varničio neposredno prije sudara.

To je moglo navesti vozača da skrene ka desnoj strani puta u pokušaju da izbjegne ozbiljniji incident. Međutim, cisterna koja se kretala velikom brzinom približavala se, ostavljajući malo vremena za izbegavanje direktnog sudara, naveo je on.

" Snažan sudar izazvao je požar koji je zahvatio oba vozila, ostavljajući mnoge žrtve zarobljene unutra" rekao je on.

Među poginulima su vozač autobusa i 13 putnika, kao i vozač i pomoćnik iz cisterne.

Četiri putnika su preživjela i hospitalizovani su.