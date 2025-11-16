Aukcija koja bi mogla oboriti rekord: "Soba" Fride Kalo u centru pažnje

Autoportret "Soba" meksičke umjetnice Fride Kalo biće ponuđen na "Sotbijevoj" aukciji u Njujorku 20. novembra i ima dobre šanse da postane najskuplje umjetničko djelo koje je naslikala žena.

Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Slika iz 1940. godine prikazuje je dok spava u krevetu nad kojim se nadvija ogroman skelet. Predstavljena je u petak u Njujorku i procjenjuje se da vrijedi između 40 i 60 miliona dolara, piše "Figaro".

Autoportret Fride Kalo je duboko lična slika, koja spaja folklorne motive iz meksičke kulture sa evropskim nadrealizmom, iako se meksička umjetnica, koja je preminula 1954. godine u 47. godini, nije u potpunosti slagala sa tim da se njen rad dovodi u vezu sa nadrealizmom.

Prethodni rekord za sliku Fride Kalo drži njen autoportret iz 1949. godine "Dijego i ja", koji je prodat u Njujorku za 34,4 miliona dolara.

Najskuplja slika jedne umjetnice do sada je djelo Amerikanke Džordžije O`Kif iz 1932. godine, koje je dostiglo vrijednost od 44,4 miliona dolara 2014. godine.

Slika Fride Kalo predstavljena je u novom centru "Sotbija" u Njujorku, u modernističkoj zgradi Bruer na Menhetnu, koja je dugo bila muzej, a od juče je ponovo otvorena za javnost.

(Mondo.ba)