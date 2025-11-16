logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aukcija koja bi mogla oboriti rekord: "Soba" Fride Kalo u centru pažnje

Aukcija koja bi mogla oboriti rekord: "Soba" Fride Kalo u centru pažnje

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Autoportret "Soba" meksičke umjetnice Fride Kalo biće ponuđen na "Sotbijevoj" aukciji u Njujorku 20. novembra i ima dobre šanse da postane najskuplje umjetničko djelo koje je naslikala žena.

Slika Soba Fride Kalo Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Slika iz 1940. godine prikazuje je dok spava u krevetu nad kojim se nadvija ogroman skelet. Predstavljena je u petak u Njujorku i procjenjuje se da vrijedi između 40 i 60 miliona dolara, piše "Figaro".

Autoportret Fride Kalo je duboko lična slika, koja spaja folklorne motive iz meksičke kulture sa evropskim nadrealizmom, iako se meksička umjetnica, koja je preminula 1954. godine u 47. godini, nije u potpunosti slagala sa tim da se njen rad dovodi u vezu sa nadrealizmom.

Prethodni rekord za sliku Fride Kalo drži njen autoportret iz 1949. godine "Dijego i ja", koji je prodat u Njujorku za 34,4 miliona dolara.

Najskuplja slika jedne umjetnice do sada je djelo Amerikanke Džordžije O`Kif iz 1932. godine, koje je dostiglo vrijednost od 44,4 miliona dolara 2014. godine.

Slika Fride Kalo predstavljena je u novom centru "Sotbija" u Njujorku, u modernističkoj zgradi Bruer na Menhetnu, koja je dugo bila muzej, a od juče je ponovo otvorena za javnost. 

(Mondo.ba)

Tagovi

aukcija Njujork Frida Kalo umjetničko djelo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ