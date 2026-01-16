Makron izjavio da Francuska pruža više obavještajnih informacija Ukrajini od Amerike.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da je Francuska prestigla Sjedinjene Američke Države po količini obavještajnih informacija koje šalje Ukrajini, prenosi "Skaj Njuz". Otkrio je da dvije trećine od ukupnog broja svih informacija dolazi u Kijev iz Pariza, a ne iz Vašingtona.

Šef kancelarija predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov, je rekao u decembru 2025. da je Ukrajina vrlo zavisna od Vašingtona po pitanju obavještajnih podataka na frontu. Međutim, situacija se u posljednje vrijeme, prema riječima Makrona, promijenila.

"Tamo gdje je Ukrajina bila zavisna od Sjedinjenih Država po pitanju obavještajnih podataka prije godinu dana, danas dvije trećine toga dostavlja Francuska", naveo je Makron prilikom obraćanja francuskoj vojsci.

Pogledajte fotografije obraćanja Makrona pred francuskom vojskom

Vidi opis Makron stao pred vojsku i bacio rukavicu u lice Trampu: Pariz prestigao Vašington, Putin ima novu glavobolju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Da podsjetimo, Ukrajina je krajem 2025. godine dobila bezbjednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država, ali zvaničan sporazum još uvijek nije potpisan i ratifikovan. Rusija je posljednju verziju sporazuma o bezbjednosnim garancijama ocijenila kao dobru bazu, ali su odbacili pojedine odredbe dokumenta.

U međuvremenu je američki predsjednik Donald Tramp oštro kritikovao Volodimira Zelenskog, predsjednika Ukrajine. Ponovo ga je optužio da on usporava mirovni sporazum, dok se na riječi američkog predsjednika nadovezao ruski predsjednik Vladimir Putin koji je rekao da od Ukrajine zavisi kada će se rat završiti.