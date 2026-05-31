Američki predsjednik Donald Tramp razmatra otkazivanje planiranih koncerata u Vašingtonu povodom 250. godišnjice SAD, nakon što su se brojni umjetnici povukli iz programa.

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je danas da razmatra otkazivanje planirane serije koncerata na Nacionalnom tržnom centru u Vašingtonu u znak sjećanja na 250. godišnjicu nacije, nakon što je veliki broj umjetnika povukao svoje učešće na tom događaju, i da će koncerte zamijeniti govorima i političkim skupovima.

Koncerti su planirani kao dio većeg Velikog američkog državnog sajma, šesnaestodnevnog događaja od 25. juna do 10. jula. Organizatori su rekli da će se događaj, koji organizuje grupa Fridom 250, protezati od Nacionalnog tržnog centra do Kapitola SAD i sve do Vašingtonskog spomenika, sa koncertnim binama, državnim paviljonima, izložbama, vožnjama i drugim atrakcijama širom trga.

Međutim, mnogi muzičari su otkazali. U petak je Bret Majkls, glavni pevjač rok benda Poison, postao peti umjetnik koji se povukao sa koncerata, rekavši da događaj nije bio nestranačka proslava kakvu je zamišljao. Organizatori nisu javno dali razloge za povlačenje, iako su postavljena pitanja o održivosti događaja kako je prvobitno zamišljen.

"Prije dvije godine Sjedinjene Države bile su mrtve. Danas smo najvrelija zemlja na svijetu. Ne želim takozvane umjetnike koji su preplaćeni i nesrećni. Želim da budem okružen samo srećnim ljudima, pametnim ljudima, uspešnim ljudima i ljudima koji znaju kako da pobjede", poručio je Tramp i dodao:

"Stoga, ovim putem nalažem svojim predstavnicima da istraže mogućnost održavanja skupa 'Amerika se vratila' u sredu u Vašingtonu, u isto vrijeme i na istoj lokaciji. Pozvani su samo veliki patrioti, biće to divna i divna proslava Amerike", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social, javlja Index.

Sloboda 250 je privatno-javno partnerstvo koje je formirala Bela kuća radi koordinacije proslava 250. godišnjice Amerike. Ostaje nejasno da li će biti pozvani zamjenski muzičari ili organizatori ozbiljno razmatraju zamjenu skupova nizom muzičkih nastupa.