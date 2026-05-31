Spektakl u Beogradskoj areni završen pobjedom Đanija Barbina protiv Aleksandra Džokera Ilića u prvoj rundi.

Hrvat Đani Barbir (28) odbranio je titulu u srednjoj kategoriji pobedivši srpskog izazivača Aleksandra "Džokera" Ilića (37). Pobijedio ga je "polugom", u prvoj rundi borbe koja se čekala godinama.

Barbir se okliznuo na početku borbe, što Ilić nije uspio da iskoristi, pa su na parteru bobojica bili blizu pobjede. Ipak, na kraju je Barbir uspio da izvuče polugu i da primora Ilića da tapka i da traži prekid.

"Hvala! Hvala cijeloj publici, hvala Beogradu. Koliko god sada zviždali, svi ste me lepo ugostili, svi su mi poželeli sreću. Opraštam vam i uvrede, hvala Ilketu, meč je bio za*eban, ima revanš od mene kad god poželi", rekao je nakon pobjede hrvatski borac, a preneo Index.hr

"Mi borci imamo veliki ego, moramo ostati u igri. Nema zle krvi, ovo je samo sport. Hteo bih se zahvaliti roditeljima na svemu. U današnje vrijeme teško je naći prave prijatelje, ja ih imam, hvala svima. Moji treneri su moji prijatelji i stalno slušam potcenjivanje na naš račun. Samo nas pratite i videćete sve. Samo želim sesti s ljudima iz dvorane pa ćemo vidjeti šta dalje", dodao je Barbir.

Ovoj borbi prethodio je spektakularni trijumf Darka Stošića protiv bivšeg UFC borca Grega Hardija, kao i ekspresni nokaut Hrvoja Sepa protiv Vasa Bakočevića. Bio je to FNC 31 spektakl u punoj Beogradskoj areni, koji je doneo 11 mečeva i dve borbe za šampionski pojas. Po trijumfu će ga pamtiti i srpski borac Marko Bojković, jer je pobedio Poljaka posle tri dominantne runde

