Hrvoje Sep u svojoj prvoj MMA rundi u životu nokauirao Vasu Bakočevića

Hrvatski borac Hrvoje Sep nokautirao je Crnogorca Vasa Bakočevića u prvoj rundi FNC spektakla u Beogradskoj areni. U 45. borbi u karijeri, "Psihopata" je doživeo seriju udaraca protivnika, levim krošeom ga je Hrvat udario u jetru i tada je usledio nokaut.

Publika je reagovala zvižducima na tako brzi kraj borbe, ali je na kraju ipak aplauzom ispratila Hrvata, debitanta u MMA.

"Vaso me prevario. Mislio sam da je bitanga i da nije neki čovjek, ali on je jedan od retkih ljudi na svijetu koji se vratio na dobar put. Kao mlad je bio u zatvoru, sad je konstruktivan i primer je mladima. On se uvijek smije i najpozitivniji je lik. Mislio sam da je ološ, a izvrstan je tip. Žao mi je ako sam rekao nešto što nisam trebao", rekao je posle borbe Sep, kojem je ovo bila prva borba u FNC-u.

"I ja sam varao. 20 godina sam u boksu, ali pre toga sam trenirao jiu-jitsu i godinama sam se borio u kik-boksu. Imam iskustvo. Kad smo završili u parteru, ostao sam smiren. Onda smo došli gore, a to je moj domen. Presrećan sam što napokon imam mečeve, osećam se živ. Boriću se protiv bilo koga, bilo kada", rekao je Sep, koji je na kraju dobio aplauz Beogradske arene.