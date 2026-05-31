Višemjesečne blokade rada opštinskih skupština, koje su obilježile funkcionisanje pojedinih lokalnih samouprava, mogle bi postati prošlost usvajanjem novog Zakona o lokalnoj samoupravi. U Ministarstvu javne uprave MJU uvjereni su da će uvođenje deblokirajućih mehanizama obezbijediti kontinuiran i nesmetan rad lokalnih parlamenata. Dok dio opština pozdravlja predložena rješenja, drugi upozoravaju da bi ona mogla narušiti njihovu autonomiju. U međuvremenu, Zajednica opština najavljuje amandmansko djelovanje kako bi dodatno unaprijedila zakonski tekst i otklonila nedoumice koje prate predložena rješenja, piše RTCG.

Nerijetko se u proteklom periodu događalo da su zbog nezakazivanja sjednica opštinskih skupština mnoge odluke bile na čekanju. Da će novim zakonskim rješenjem biti obezbijeđeni deblokirajući mehanizmi, najavljuju iz Ministarstva javne uprave.

Direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu u tom resoru, Nina Blažić, pojašnjava da će se novim zakonom precizno urediti način sazivanja, održavanja i okončanja sjednica lokalnog parlamenta. Jedna od novina je da svaka sjednica koja je započeta mora biti završena u roku od dva, a ne tri mjeseca kako je ranije bilo propisano. Blažić ukazuje i na druge značajne novine koje se odnose na deblokirajuće mehanizme u slučaju da predsjednik Skupštine opštine ne sazove sjednicu na zahtjev podnosioca.

“Novim zakonom dodatno se ograničava mogućnost odlaganja sjednice tako što je propisano da predsjednik Skupštine može odložiti sjednicu koju je sazvao samo u slučaju nepostojanja kvoruma za rad, dok u svim drugim slučajevima odluku o odlaganju donosi sama Skupština. Na taj način se sprječava ta vrsta arbitrarnosti u upravljanju radom Skupštine i jača autonomija predstavničkog organa u odlučivanju o sopstvenom rad Ono što je važno jeste da smo definisali šta se smatra održanom sjednicom. Završena sjednica podrazumijeva sjednicu na kojoj je odlučeno o svim tačkama predloženog, odnosno utvrđenog dnevnog reda”, ocijenila je ona.

Blažić ukazuje i na mehanizam nadzora nad zakonitošću sazivanja i održavanja sjednica Skupštine opštine shodno odredbama Zakona o lokalnoj samouprav, prenosi RTCG.

“Propisano je da Ministarstvo, kada utvrdi da je sjednica Skupštine sazvana ili održana suprotno odredbama ovog zakona, upozorava predsjednika Skupštine i nalaže mu da u određenom roku preduzme mjere radi uspostavljanja zakonitog sazivanja i održavanja sjednica. I ukoliko on ne postupi po upozorenju, Ministarstvo predlaže Vladi da obustavi izvršenje opštih akata donijetih na takvoj sjednici, jer se na taj način jača sistem kontrole zakonitosti rada predstavničkog organa i sprječava pravno dejstvo akata koji su donijeti u postupku suprotnom zakonu. Takođe, kada je riječ o pojedinačnim aktima, primjenjuju se odredbe, odnosno takvi akti podliježu obaveznom poništavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak”, poručila je ona.

Pljevaljska opština jedna je od onih u kojoj je dolazilo do višemjesečne blokade rada Opštinske skupštine, pa smo pitali čelnicu lokalnog parlamenta, Jovanu Tošić, kako gleda na novo zakonsko rješenje.

“U potpunosti podržavam sve one mehanizme koji će negdje onemogućiti destabilizaciju i onemogućiti da zbog određenih političkih neslaganja institucije budu u blokadi. Tako da, nezavisno od toga ko je u pitanju, ko je predsjednik Skupštine, smatram da se sjednice Skupštine moraju redovno održavati jer je to u interesu građana. Ukoliko imate jednu trećinu potpisanih odbornika, može se sazvati sjednica Skupštine u svakom slučaju, a mogu je i građani inicirati. Tako da, nije sve u rukama jednog čovjeka, predsjednika Skupštine, nezavisno od toga ko god to bio u bilo kom trenutku”, istakla je ona.

No, u Ulcinjskom parlamentu ne misle tako. Smatraju da nije dobro da bilo ko drugi osim predsjednika Skupštine opštine ima mogućnost da vodi sjednicu.

“Skupština opštine Ulcinj nije zbor građana. Svakako treba imati deblokirajuće mehanizme. Znači, Skupština treba da se održi na legitimne zahtjeve ili građana ili odbornika, ali svakako nije najbolji način da neko drugi vodi sjednicu. To znači da sasvim neka treća lica vode stručnu službu Skupštine i tako dalje. Znači, nije dovoljno razrađen ovaj predloženi model”, istakao je poslanik u Skupštini Crne Gore, Ilir Čapuni.

A u cilju bolje razrade i efikasnijih rješenja, ne samo kada je riječ o zakazivanju i održavanju sjednica, već uopšte cjelokupnom zakonskom aktu, iz Zajednice opština najavljuju amandmane, piše RTCG.

“Nešto od primjedbi je Ministarstvo javne uprave i usvojilo. Jedan određeni dio nije. Moram reći da su sve opštine jedinstvene u svojim stavovima po pitanju svake od ovih pojedinačnih primjedbi, jer je iskustvo u primjeni Zakona od 2018. godine pokazalo da ima puno prostora da se brojna od tih rješenja unaprijede”, ocijenila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, Mišela Manojlović.

U Zajednici opština nadaju se da će novim odredbama zakona biti stvoreni uslovi za bolju efikasnost lokalnih samouprava, a iz resornog ministarstva obećavaju da će i biti tako. Ni u jednom slučaju, kako poručuju, nije ostavljeno prostora za urušavanje njihove autonomije u radu i odlučivanju.